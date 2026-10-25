انهيار جزئي بمنزل قديم في سوهاج.. والسبب يكشفه المالك

شهدت دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، انهيارًا جزئيًا بأحد المنازل القديمة المشيدة بالطوب اللبن والطين، بعدما انهار الحائط الخلفي للعقار، دون أن يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو تأثر المنازل المجاورة.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغا إلى قسم شرطة ثان سوهاج، مفاده حدوث انهيار جزئي داخل منزل بدائرة القسم، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ وفحص موقع الحادث للوقوف على ملابساته وحجم الأضرار الناتجة عنه.

وبالفحص، تبين انهيار الحائط الخلفي لمنزل مشيد بالطوب اللبن والطين، ومسقوف بالعروق الخشبية، ما أدى إلى حدوث تلفيات في الجزء المنهار من العقار، دون امتداد آثار الانهيار إلى المنازل المجاورة.

وبسؤال مالك المنزل، وهو شخص في العقد الثاني من العمر، ومقيم بدائرة مركز البلينا، أيد ما أسفر عنه الفحص، موضحًا أن الانهيار يرجع إلى قِدم المنزل، وهو ما أدى إلى سقوط الحائط الخلفي.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية، كما لم تتأثر العقارات المجاورة للمنزل، واقتصرت الأضرار على الجزء الذي تعرض للانهيار.

وتجري متابعة الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنزل المتضرر، والتأكد من مدى سلامة الأجزاء المتبقية منه، بما يضمن عدم تعرض المواطنين لأي مخاطر محتملة.