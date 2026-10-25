نائب محافظ سوهاج يتابع بدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

تابع كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، اليوم الأحد، خلال جولة ميدانية، بدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، بحضور الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وياسر أنس، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال الحملة ، ومراعاة توافر جميع التيسيرات اللازمة، لتسهيل عمل الفرق الطبية للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين.

الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية بسوهاج

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد أعمال الحملة بمدرسة باحثة البادية بشارع الجمهورية، ثم توجه إلى دار الرعاية الصحية "عبد الله سلامة" بميدان الثقافة بحي شرق سوهاج، حيث تابع سير العمل، واطمأن على انتظام تقديم خدمات التطعيم للأطفال المستهدفين، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من الحملة في سهولة ويسر.

وأكد نائب المحافظ أهمية تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لإنجاح الحملة، والتنسيق المستمر بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم، مع تكثيف التوعية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة بأهمية التطعيمات ودورها في الوقاية من الأمراض المعدية، والحفاظ على صحة الأطفال وسلامة المجتمع.

جدير بالذكر أن الحملة تنفذها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري ولمدة 3 أسابيع، حيث تستهدف الأطفال من سن 9 أشهر وحتى 10 سنوات.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، ورفع معدلات التغطية بالتطعيمات، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتحقيق أهداف المبادرات الصحية القومية.