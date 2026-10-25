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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تركيب 26 ألف متر بلاط إنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارع المروة بحي شرق سوهاج

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
سوهاج _ أنغام الجنايني

قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارع المروة، بإجمالي أطوال 26 ألف متر.

وأوضح محمد القرم رئيس حي شرق سوهاج، أن الأعمال بدأت من سور النجدة وحتى بداية شارع الشريف، وجاري أعمال المتابعة والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة، ومراعاة جودة التنفيذ ومعدلات الإنجاز أولًا بأول، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال.

محافظة سوهاج

بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار متابعة تنفيذ مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، وسرعة الانتهاء من المشروعات، بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتحقيق رضا المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج انترلوك انتر لوك بلاط انترلوك

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