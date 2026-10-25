ماس كهربائي يُشعل النيران داخل منزل بدار السلام في سوهاج.. والحماية المدنية تسيطر

شهدت دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق داخل منزل مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية، ما أسفر عن احتراق بعض محتويات المطبخ، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة مركز دار السلام، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده، دون تسجيل أي إصابات.

وبالفحص، تبين نشوب الحريق داخل منزل ملك شخص في العقد الثاني من العمر، ومقيم بالناحية ذاتها، ومشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية، حيث امتدت النيران إلى بعض محتويات المطبخ، ما أسفر عن حدوث تلفيات بالمكان.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصرت الأضرار على احتراق بعض محتويات المطبخ، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما أسفرت عنه المعاينة، موضحًا أن سبب نشوب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي في توصيلات عشوائية داخل المنزل.

وجرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.