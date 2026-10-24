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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب تدني النظافة والرواكد الخشبية.. محافظ سوهاج يحيل إدارة مدرسة إعدادية للتحقيق

المدرسة
المدرسة
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قراراً  بإحالة إدارة إحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية للتحقيق، وذلك إثر رصد قصور حاد في منظومة النظافة العامة وتراكم كميات من الأثاث المدرسي المتهالك والرواكد الخشبية داخل بعض الفصول، ما تسبب في تشويه المظهر البيئي والتعليمي للمنشأة.

محافظة سوهاج

جاء القرار عقب قيام وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة بمتابعة صور جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي تعكس تدني مستوى النظافة بالمدرسة.

وبناءً على التوجيهات، تابع كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، تشكيل لجنة ميدانية عاجلة برئاسة مدير إدارة سوهاج التعليمية، وعضوية مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومدير التعليم الإعدادي، ومسئول أمن الإدارة، للوقوف على الوضع الفعلي، حيث انتقلت اللجنة وصاحبتها لجان الفحص التي أكدت صحة المخالفات المرصودة.

وشدد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، على عدم التهاون مع أي تقصير يمس سلامة البيئة التعليمية وصحة الطلاب. 

وتطبيقاً لهذه الإجراءات المشددة، تحركت إدارة سوهاج التعليمية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية وجرى بالفعل إزالة أسباب الشكوى ورفع كافة التراكمات الخشبية والأثاث المتهالك فوراً.

وذلك إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة بالكامل داخل المدرسة لتوفير مناخ تعليمي آمن وصحي.

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