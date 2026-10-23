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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

51 تذكرة مخدرات وسلاحان ناريان.. سقوط متهمين في حملة أمنية بالمراغة في سوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لملاحقة المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وتمكنت حملة أمنية بدائرة مركز شرطة المراغة من ضبط شخصين بحوزتهما 51 تذكرة من المواد المخدرة، وسلاحين ناريين، وذخيرة، إلى جانب هاتف محمول ومبلغ مالي، في إطار جهود إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة.

ماذا حدث؟

جاءت الحملة بتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وتحت إشراف اللواء محمد الخولي والعميد طارق أبوسديرة، وبقيادة الرائد محمد دياب، معاون مباحث مركز شرطة المراغة، ومعاونة الرائد أحمد هارون.

وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم الأول، «م. م. أ»، وشهرته «الحيبي»، بناحية نجع طايع، وبحوزته 31 تذكرة من المواد المخدرة، وسلاح ناري، وذخيرة.

وكشفت المعلومات عن اتهام المتهم في قضايا سرقات ومخدرات، فيما جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وفي واقعة أخرى ضمن جهود الحملة الأمنية، تمكنت القوات من ضبط «ك. م. ت»، المقيم بقرية عرابة أبو دهب التابعة لمركز سوهاج، وبحوزته 20 تذكرة من المواد المخدرة، وسلاح ناري عبارة عن فرد، وطلقة واحدة، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي.

وجاءت عملية الضبط في إطار التحركات الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وملاحقة العناصر المتورطة في تلك الأنشطة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بنطاق المحافظة.

وعقب ضبط المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.

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