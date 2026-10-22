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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطبيق لائحة الانضباط.. تعليم سوهاج: فصل طالبا 15 يوما ونقله خارج المدرسة لتعديه على زميله

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشفت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة ياسر أنس، وكيل وزارة التربية والتعليم، ملابسات واقعة إصابة الطالب (ناجي م. أ)، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس إدارة أخميم التعليمية، مؤكدة اتخاذ حزمة من القرارات الرادعة الفورية تطبيقًا للائحة الانضباط والتحفيز المدرسي.

 

وأشارت مديرية التربية والتعليم إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى نشوب مشادة كلامية داخل الفصل بين الطالب المصاب وزميله الطالب (عبد الرحمن أ. ص) أثناء دخول المعلمة.

وتطورت المشادة إلى تشابك بالأيدي، وتدخل الطلاب لفض النزاع، وأدى التزاحم إلى سقوط الطالب "ناجي" على أحد المقاعد ما أسفر عن إصابته في منطقة البطن ونُقل لاحقًا إلى المستشفى حيث تبين إصابته بنزيف داخلي في الطحال.

وبناءً على التوجيهات المشددة من اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وبمتابعة كمال سليمان، نائب المحافظ، بضرورة فرض الانضباط التام داخل المدارس والحفاظ على سلامة وأمن جميع الطلاب والعاملين بالمدارس.

وفي استجابة فورية لتوجيهات المحافظ لتطبيق القانون وترسيخ الالتزام بالقواعد المنظمة للحياة المدرسية، أجرت المديرية تحقيقات موسعة أسفرت عن اتخاذ قرار بفصل الطالب المتعدي (عبد الرحمن أ. ص) لمدة 15 يومًا فصلاً موقتًا وحرمانه من خوض اختبار الشهر الحالي ونقله تأديبيًا إلى أقرب مدرسة أخرى، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة باللائحة لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات.

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