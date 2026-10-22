إصابة شاب في تصادم توك توك ودراجة بخارية بالطريق الزراعي في سوهاج

أُصيب شاب في العقد الثاني من العمر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية على الطريق الزراعي الغربي، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

تفاصيل الحادث

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتيْن بخاريتيْن بالطريق الزراعي الغربي، في نطاق مركز طهطا، ووجود مصاب.

وعلى الفور، تم التعامل مع البلاغ، وكشفت الفحوصات الأولية أن الحادث وقع بين توك توك يقوده شخص في العقد الثاني من العمر، مقيم بدائرة مركز طهطا، ودراجة بخارية أخرى يقودها شخص في العقد ذاته، مقيم بمحافظة أسيوط.

وتبين من المعاينة الأولية أنه أثناء سير التوك توك بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائده، ما أدى إلى اصطدامه بالدراجة البخارية القادمة في الاتجاه المقابل، وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبسؤال قائدي المركبتين، أفادا بمضمون ما أسفرت عنه الفحوصات الأولية بشأن ملابسات وقوع الحادث، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية للوقوف على كافة تفاصيل الحادث وملابساته.

وتأتي الواقعة في إطار المتابعة الأمنية للحوادث المرورية بنطاق محافظة سوهاج، في ظل أهمية الالتزام بقواعد المرور وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الزراعية التي تشهد حركة مستمرة للمركبات، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وذلك في إطار جهود مديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لمتابعة الحالة الأمنية والتعامل مع البلاغات والحوادث بمختلف مراكز المحافظة.