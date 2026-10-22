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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس 3 متهمين بحوزتهم بكمية من الشابو بجزيرة محروس في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الشابو وأدوات تُستخدم في تجهيزه للتعاطي، بجزيرة محروس التابعة لمركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

ماذا حدث؟

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن حملة أمنية بمركز شرطة أخميم من ضبط 3 أشخاص بقرية جزيرة محروس، للاشتباه في حيازتهم مواد مخدرة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كل من «و. ص. ع»، 30 عامًا، و«م. ع. ت»، 25 عامًا، و«ش. خ. ت»، 25 عامًا.

وعثرت القوات بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الشابو، إلى جانب أدوات تُستخدم في تجهيز المواد المخدرة للتعاطي، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجاءت التحركات الأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف الحملات الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وملاحقة المشتبه في حيازتهم للمواد المخدرة بمختلف مراكز المحافظة.

وقاد التحركات الأمنية الرائد محمد فهمي، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بمشاركة الرائد محمود ضاحي والنقيب مصطفى حباير، حيث تمكنت القوات من ضبط المتهمين والمضبوطات.

وتم عرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة، التي قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

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