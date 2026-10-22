تجديد حبس 4 متهمين لضبطهم بـ37 تذكرة شابو في سوهاج

قررت النيابة العامة، تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة ضبطهم وبحوزتهم 37 تذكرة من مخدر الشابو بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مع استمرار التحقيقات بشأن الاشتباه في صلتهم بوقائع سرقة الأبواب الحديدية للمقابر القديمة بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن حملة أمنية بمركز شرطة أخميم من ضبط 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و40 عامًا، عقب ورود معلومات بشأن الاشتباه في تورطهم في ترويج المواد المخدرة بنطاق المقابر القديمة، إلى جانب الاشتباه في صلتهم بوقائع سرقة الأبواب الحديدية للمقابر.

وأسفرت التحركات الأمنية عن ضبط كل من «ممدوح»، 36 عامًا، و«كرم»، 24 عامًا، و«التركي»، 34 عامًا، و«علاء»، 40 عامًا، حيث عُثر بحوزتهم على 37 تذكرة من مخدر الشابو، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم تقتصر التحريات على الاشتباه في حيازة المواد المخدرة وترويجها، إذ امتدت إلى فحص مدى صلة المتهمين بوقائع سرقة الأبواب الحديدية للمقابر القديمة بدائرة مركز أخميم، في إطار الإجراءات الرامية إلى كشف ملابسات تلك الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية.

وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد طارق أبو سديرة، رئيس المباحث الجنائية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما قررت جهات التحقيق تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاستكمال فحص الاتهامات المنسوبة إليهم وكشف ملابسات الواقعة.