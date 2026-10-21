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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج.. اجتماع تحضيري الأحد لإطلاق حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع التحضيري لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والمقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وذلك بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية، ومديري الإدارات التعليمية، وممثلي هيئة الإسعاف، والأوقاف، والأزهر الشريف، والكنيسة.

محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مشددًا على ضرورة التنويه عن الحملة والتوعية بأهدافها من خلال المساجد والكنائس.

وذلك إلى جانب تكثيف جهود التوعية داخل المؤسسات التعليمية ومراكز الشباب، بما يسهم في تعزيز إقبال المواطنين على تطعيم أبنائهم.

ووجه المحافظ التربية والتعليم والشباب والرياضة، والجهات المعنية بالمرور على نقاط التمركز المقرر تنفيذ التطعيم بها داخل المدارس ومراكز الشباب.

للتأكد من جاهزية الغرف المخصصة لاستقبال فرق التطعيم، وتوفير التجهيزات اللازمة بالشكل اللائق، مع سرعة تذليل أية معوقات طوال فترة تنفيذ الحملة.

واستعرض الاجتماع موقف الاستعدادات بالمحافظة، ومراجعة خطط التنفيذ والتغطية المستهدفة، مع الوقوف على مدى جاهزية فرق التطعيم والإشراف والتأكد من توافر اللقاحات والمستلزمات الطبية والاحتياجات التشغيلية واللوجستية اللازمة لضمان انطلاق الحملة وفق الخطة الموضوعة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملة تستمر لمدة 3 أسابيع، اعتبارًا من 25 أكتوبر الجاري، للوصول إلى جميع الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، مشيرًا إلى تخصيص غرفة عمليات بمديرية الصحة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الحملة، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، إلى أن فرق الحملة ستتمركز بالمنشآت التابعة لمديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، إلى جانب الوحدات الصحية.

وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة الإسعاف والجهات المعنية، لضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة وتيسير حصول المواطنين على التطعيم.

وأوضح الدكتور جابر أبو الحسن المشرف المركزي على الحملة بوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذها من خلال نحو 1130 فريق تطعيم موزعة على مستوى 11 إدارة صحية بمحافظة سوهاج، من خلال 336 مكتب صحة ووحدة صحية، بما يضمن تغطية جميع أنحاء المحافظة والوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأضاف أن تنفيذ الحملة سيتم من خلال فرق تطعيم مدربة تدريبًا جيدًا، وفقًا للمعايير والإجراءات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن الحملات القومية للتطعيم تستهدف الحفاظ على معدلات تمنيع مرتفعة بين الأطفال، وتعزيز مناعتهم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألماني، والحد من فرص انتشار العدوى.

وتأتي الحملة في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية، ورفع معدلات التغطية بالتطعيمات، والحفاظ على صحة الأطفال، من خلال التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة.

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