محافظ سوهاج يوجه بإطلاق مبادرة مستشفى صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة الخدمات

وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بإطلاق مبادرة "مستشفى صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة سوهاج"، بهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وتعزيز آليات التواصل بينهم وبين الأطقم الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الصحية بصورة لائقة وآمنة.

ماذا حدث؟

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المبادرة تأتي في ضوء ما شهده منتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من عرض لعدد من مطالب المواطنين واحتياجاتهم، ومن بينها التحديات التي تواجه الأشخاص الصم وضعاف السمع في التواصل مع الأطباء والعاملين بالمستشفيات.

نتيجة عدم توافر مترجمي لغة الإشارة، وما يترتب على ذلك من صعوبات في الحصول على الخدمات الطبية والتعبير عن احتياجاتهم الصحية.

وكشف "راشد" عن أهدف المبادرة التي تركز على تطبيق نموذج عملي داخل عدد من المستشفيات بمحافظة سوهاج، من خلال البدء بمستشفى سوهاج العام، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي، ومركز ابتسامة للأسنان، ومستشفى دار الطب.

وذلك إلى جانب أحد مراكز الطب الخيري، بالتنسيق مع إدارات المستشفيات والجهات المعنية، لتحديد الاحتياجات الفعلية وآليات المشاركة، وتقييم النتائج تمهيدًا لدراسة تعميم التجربة على منشآت صحية أخرى بالمحافظة.

وتتضمن المبادرة تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بالصفوف الأمامية، خاصة الأطباء وموظفي الاستقبال وخدمة المواطنين والأمن والتمريض والطوارئ، لتعزيز مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

مع التركيز على أساسيات لغة الإشارة والمفردات الأكثر استخدامًا في المواقف الصحية اليومية، وأساليب التعامل الملائم مع ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية.

كما تشمل تفعيل وسائل إلكترونية للتواصل والترجمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركاء، ودراسة الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتاحة داخل المستشفيات، إلى جانب تهيئة بيئة المنشآت الصحية لتقديم خدمة دامجة وميسرة.

من خلال توفير إرشادات مرئية ومكتوبة ومبسطة تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على استكمال رحلتهم العلاجية منذ دخول المستشفى وحتى انتهاء الخدمة.

وتؤكد محاور المبادرة على أهمية المتابعة والتقييم المستمرين لقياس مدى التحسن في مستوى الخدمات، من خلال تحديد مسئول اتصال بكل مستشفى مشارك، ووضع آلية لتلقي الملاحظات وقياس رضا المستفيدين، مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تقييم الخدمة وإعداد تقارير بنتائج التطبيق، تتضمن التحديات والاحتياجات ومقترحات التطوير.

وأكد محمد أبو العجب مسئول شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومنسق المبادرة، على سرعة تنفيذ توجيهات السيد المحافظ، حيث يجري التنسيق بين مديرية الشئون الصحية بسوهاج وفرع التأمين الصحي وإدارات المستشفيات والجهات الشريكة، لحصر العاملين المستهدف تدريبهم.

وتحديد الاحتياجات الفنية والتكنولوجية اللازمة، ووضع برنامج زمني للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الصحية دون تمييز، وترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة التي تحفظ كرامة جميع المواطنين وخصوصياتهم.