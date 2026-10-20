مجلة كلية التربية بجامعة سوهاج تحصد المركز السادس عربيًا وفق تصنيف ARCIF لعام 2026

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن حصد المجلة التربوية لكلية التربية على المركز السادس عربيًا في تخصص العلوم التربوية، من بين (151) مجلة علمية متخصصة، بمعامل تأثير بلغ (2.466).

وتصنيف ضمن الفئة الأعلى ( Q1 )، وذلك وفق تصنيف «أرسيف ARCIF» لعام 2026، وأكد "النعماني" ان هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية المرموقة للكلية وريادتها في مجال البحث التربوي والنشر الأكاديمي.

جامعة سوهاج

ويأتي تتويجًا للجهود المتواصلة في تطوير منظومة النشر العلمي بالكلية، بما يسهم في ترسيخ المكانة البحثية لجامعة سوهاج على المستويين العربي والدولي.

وقدم الدكتور حسين طه ، عميد الكلية والقائم بعمل نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، ورئيس تحرير المجلات التربوية بالكلية، بخالص الشكر لرئيس الجامعة، لحرصه على تعزيز التميز البحثي.

وللدكتور فتحي الضبع، نائب رئيس تحرير المجلات التربوية الثلاث، والدكتور محمد السيد مدير وحدة النشر العلمي وفريق العمل لجهودهم الاستثنائية التي أسهمت في تحقيق هذه المكانة العلمية المرموقة وترسيخ معايير الدقة والموضوعية والنزاهة الأكاديمية.