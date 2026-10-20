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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ500 قطعة فنية.. جامعة سوهاج تتألق في معرض «تراثنا» 2026

جانب من المعرض
جانب من المعرض
سوهاج _ أنغام الجنايني

​تشارك جامعة سوهاج في فاعليات معرض "تراثنا" لصناعة الحرف اليدوية والتراثية، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، على مدار 7 أيام، وبمشاركة واسعة من العارضين من مصر والدول العربية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة سوهاج، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الحرف اليدوية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وقدرته العالية على توفير فرص العمل للشباب.

واضاف ان المعرض يتيح فرصاً تسويقية متميزة للمشروعات الطلابية والشبابية، ويساهم في التعريف بالصناعات التراثية الفريدة التي تتميز بها محافظة سوهاج والترويج لها.

​وقالت الدكتورة ريهام محمد علي مدير مركز الحرف اليدوية والتراثيه بالجامعة، ان الجامعه تشارك للمرة الخامسـة في هذا الحدث التراثي المهم، حيث ​يضم جناح الجامعة هذا العام أكثر من 500 قطعة فنية ويدوية متنوعة تعبر عن أصالة محافظة سوهاج والهوية الصعيدية.

وشملت: ​مشغولات الكروشيه والحقائب والشنط، ​القطع الفنية المصنوعة بخامة الريزين، ​مشغولات الحلي المصنوعة من الأحجار والخرز، ​مفروشات أخميم الشهيرة، ​مشروعات طلابية مبتكرة تركز على تطوير الحرف التقليدية مثل المنسج، والأيتامين، والإكسسوارات.

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