طالب يمزق وجه زميله بالمدرسة الإعدادية في سوهاج

أصيب طالب بالمرحلة الإعدادية، يبلغ من العمر 15 عامًا، بجروح قطعية متفرقة في الوجه وخلف الأذن واليد، إثر ادعاء تعرضه للاعتداء باستخدام أداة حادة «كاتر»، خارج المدرسة وقبل دخول الفترة المسائية، بدائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل إصابة طالب في المراغة

واستقبل مستشفى المراغة المركزي الطالب محمد ع. م، المقيم بناحية عامر، مصابًا بعدة جروح قطعية في أماكن متفرقة من جسده، تنوعت بين الخد الأيسر وخلف الأذن اليسرى واليد، وذلك عقب الواقعة التي حدثت خارج المدرسة قبل بدء الفترة المسائية.

وتبين إصابة الطالب بجرح قطعي في الخد الأيسر بلغ طوله نحو 6 سنتيمترات، بالإضافة إلى جرح آخر خلف الأذن اليسرى بطول نحو سنتيمترين، وجرح ثالث بطول نحو سنتيمتر واحد بين إصبعي الإبهام والسبابة.

وتم استقبال الطالب داخل المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه والتعامل مع الإصابات التي لحقت به، فيما أثارت الواقعة تساؤلات بشأن ملابسات حدوثها، خاصة أنها وقعت بالقرب من توقيت دخول الطلاب إلى الفترة المسائية.

وتخضع الواقعة للفحص للوقوف على تفاصيلها كاملة، وتحديد ظروف إصابة الطالب، وكشف حقيقة ما حدث خارج المدرسة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقًا لما تسفر عنه التحريات.