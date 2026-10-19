محافظ سوهاج يوجه بتسهيل إجراءات دفن ضحايا حادث "ترعة نجع حمادي" بطهطا وتقديم الدعم العاجل لأسرهم

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة ومشددة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالتنسيق الكامل والفوري مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لسرعة استخراج تصاريح الدفن وتخصيص سيارات إسعاف مجهزة لنقل جثامين الضحايا، فور انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها ومعاينتها القانونية لموقع الحادث الأليم.

كما أكد المحافظ على الاستجابة الفورية لكافة طلبات أسر الضحايا، والمتابعة الطبية الدقيقة لحالات المصابين.

ماذا حدث؟

وفي إطار التعامل السريع مع تداعيات الواقعة، وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالتنسيق المشترك مع إدارة مرور سوهاج والإدارة العامة للحماية المدنية ، لإعادة تسيير الحركة المرورية وفتح الطريق الوسطاني عقب الانتهاء من المعاينات والتحقيقات القانونية في موقع الحادث.

وكان اللواء طارق راشد قد تابع عن كثب التداعيات الأليمة للحادث الذي شهده مركز طهطا، إثر سقوط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (هـ ب ص 3594) في ترعة نجع حمادي بقرية بنجا بجوار كوبري الكشاكشي.

وذلك أثناء مشاركتها في الاحتفال بحفل زفاف؛ مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وسائق السيارة.