قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وفرنسا تتحركان لدعم حل الدولتين.. زعبد العاطي يبحث مع مبعوث باريس تطورات القضية الفلسطينية
أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا
وزير التعليم العالي: ارتفاع عدد الجامعات المصرية إلى 131 والطلاب لـ 4 ملايين
النرويج تحظر منصات السوشيال لمن هم دون سن 16 عاما
منتدى مصر 2026.. مواطن يطالب الرئيس بزيادة فرص العمل في العاصمة
بلاغات متزامنة عن قنابل في المدارس بـ 4 دول أوروبية
ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش
بلدنا قوية.. عمرو أديب: الرئيس السيسي تحدث في منتدى مصر عن كيفية الحفاظ على الوطن
رسائل عاجلة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور.. أبرزها البكالوريا
إيران تلوح باستهداف كابلات الإنترنت تحت هرمز: لدينا أهداف جديدة
ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش
برينتفورد يتعاون مع الشرطة بعد إلقاء كرة رجبي نحو الملعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتسهيل إجراءات دفن ضحايا حادث "ترعة نجع حمادي" بطهطا وتقديم الدعم العاجل لأسرهم

المشرحة
المشرحة
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة ومشددة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالتنسيق الكامل والفوري مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لسرعة استخراج تصاريح الدفن وتخصيص سيارات إسعاف مجهزة لنقل جثامين الضحايا، فور انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها ومعاينتها القانونية لموقع الحادث الأليم.

كما أكد المحافظ على الاستجابة الفورية لكافة طلبات أسر الضحايا، والمتابعة الطبية الدقيقة لحالات المصابين.

ماذا حدث؟

وفي إطار التعامل السريع مع تداعيات الواقعة، وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالتنسيق المشترك مع إدارة مرور سوهاج والإدارة العامة للحماية المدنية ، لإعادة تسيير الحركة المرورية وفتح الطريق الوسطاني عقب الانتهاء من المعاينات والتحقيقات القانونية في موقع الحادث.

وكان اللواء طارق راشد قد تابع عن كثب التداعيات الأليمة للحادث الذي شهده مركز طهطا، إثر سقوط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (هـ ب ص 3594) في ترعة نجع حمادي بقرية بنجا بجوار كوبري الكشاكشي.

وذلك أثناء مشاركتها في الاحتفال بحفل زفاف؛ مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وسائق السيارة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظ سوهاج حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: نوجه ضربات قاسية للغاية لإيران اقتصاديا وعسكريا

جنوب لبنان ـ صورة أرشيفية

هجمات متتالية في جنوب لبنان.. 7 ضربات خلال نحو ساعة في عدة مناطق

قائد الجيش الباكستاني الفيلد مارشال عاصم منير

تسنيم: قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يزور طهران غداً

بالصور

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

المزيد