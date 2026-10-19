مأساة تهز سوهاج.. مصرع عروس وصديقتها وإصابة شابين آخرين في انقلاب سيارة الزفة بترعة

خيم الحزن على محافظة سوهاج، عقب مصرع عروس وصديقتها وإصابة شخصين آخرين، في انقلاب سيارة بترعة على جانب الطريق أثناء زفة العروس الفقيدة، فيما تواصل جهود البحث عن العريس محمد ر ص، عقب استخراج السيارة من موقع الحادث، وسط حالة من الترقب لمعرفة مصيره.

مصرع عروس وصديقتها وإصابة 2 آخرين في الحادث

وأسفر الحادث عن وفاة كلًا من:" ندى م ع، البالغة من العمر 22 عامًا، وشهد ا ع م، 20 عامًا"، متأثرتين بالإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث، كما أسفر الحادث عن إصابة عادل أ ع، سائق السيارة، وشيماء ع م، حيث تم التعامل مع تداعيات الحادث، بالتزامن مع استمرار أعمال البحث عن العريس المفقود.

استخراج السيارة واستمرار البحث عن العريس

وتم استخراج السيارة التي تحمل لوحات معدنية رقم 3594 محدد من موقع الحادث بمنطقة القبيصات، فيما تتواصل جهود البحث للعثور على العريس، وتكثف الجهات المعنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، بالتزامن مع استمرار أعمال البحث عن العريس، وسط ترقب من أسرته وأهالي المنطقة لمعرفة مصيره.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.