محافظ سوهاج ينعى معلمة توفيت أثناء أداء رسالتها بـ البلينا

نعى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج وكمال سليمان نائب المحافظ، ببالغ الحزن والأسى، المعلمة منى حسن محمد، معلم أول اللغة العربية بمدرسة مؤسسة برديس الابتدائية التابعة لإدارة البلينا التعليمية، والتي وافتها المنية عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أثناء عملها بالمدرسة وتأدية رسالتها التعليمية السامية.

وأكد محافظ سوهاج، أن مهنة التعليم ستظل أسمى المهن الإنسانية وأكثرها نبلًا، كونها الركيزة الأساسية في بناء عقول الأجيال وتشكيل وعي المجتمع.

محافظة سوهاج

وأشار المحافظ إلى أن تضحية المعلمة الراحلة وتفانيها في أداء واجبها حتى اللحظات الأخيرة من حياتها، هو تجسيد حي لعطاء المعلم المصري وإخلاصه لرسالته المقدسة.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في رعاية ودعم أبنائها من المنظومة التعليمية تقديراً لدورهم الوطني الكبير.

واناب محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا للتوجه فوراً لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة الراحلة.

ونقل رئيس المركز تعازي المحافظ ومواساته الحارة لأسرة المعلمة، مؤكداً تقدير المحافظة للدور النبيل الذي يقوم به رجال وسيدات التعليم في شتى مدارس المحافظة.