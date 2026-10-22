محافظ سوهاج يستقبل النقيب العام لمهندسي مصر

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم، الدكتور المهندس محمد عبد الغني النقيب العام لمهندسي مصر، والوفد المرافق له، خلال زيارته للمحافظة، بحضور السيد كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور معتز طلبة الأمين العام للنقابة.

والمهندس السيد حسن أمين الصندوق المساعد، والمهندس علي عبد الساتر نقيب المهندسين بسوهاج، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى وفد النقابة العامة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة.

محافظة سوهاج

ورحب المحافظ بنقيب مهندسي مصر والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به نقابة المهندسين، ومساهمتها الفعالة في دعم جهود التنمية والبناء، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها محافظة سوهاج في مختلف القطاعات.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيز دور المهندسين في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الجارية بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة، ويلبي تطلعات المواطنين نحو تنمية مستدامة وحياة كريمة.

ومن جانبه، أعرب نقيب المهندسين عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال، مؤكدًا حرص النقابة على المساهمة في دعم مسيرة التنمية بسوهاج من خلال توفير الكوادر الهندسية المؤهلة، والمشاركة الفعالة في المشروعات المختلفة التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، بما يعود بالنفع على المجتمع والمواطنين، ويعزز من الدور التنموي للمهندسين في خدمة الوطن، كما اهدى نقيب عام المهندسين درع النقابة لمحافظ سوهاج.