قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير مصر بفرنسا يلتقي أبناء الجالية للاطمئنان على أوضاعهم
سعد العتيبي رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين | بروفايل
منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي يستجيب لأمنية شاب وطفلة بالتقاط صورة معه
«منتدى مصر 2026»| 6 أيام في قلب العاصمة الجديدة.. الرئيس السيسي يصارح المواطنين بالحقائق والأرقام.. والمصريون يكتبون خارطة الغد
تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جزر فانواتو
وزارة النقل: فحص فيديو واقعة الاستيلاء على مهمات السكك الحديدية بالشرقية لضبط مرتكبيها
سوريا.. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق السويداء دمشق بالكامل
الصحة: تطعيم 21 مليون طفل لتعزيز مناعة المجتمع وحماية مصر من عودة الحصبة
هل يحضر ميسي كلاسيكو برشلونة وريال مدريد من كامب نو؟
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جلسات منتدى مصر على مدار 6 أيام
أبرزها رولكس وهيرميس.. متاجر فرنسا تتحصن قبل موجة احتجاجات اليوم
وائل جمعة عن تجديد عقد محمد هاني : عرضنا لسه موجود "| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مأساة في جرجا .. شاب ينهى حياته داخل منزله بـ سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لقى شاب يبلغ من العمر 30 عامًا مصرعه داخل منزله بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، في واقعة يُشتبه في ارتباطها بمحاولة انتحار، لتنتهي محاولات إسعافه بوصوله إلى مستشفى سوهاج العام جثة هامدة، فيما أُودع جثمانه ثلاجة حفظ الموتى لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة

وتبينت ملابسات الحادث عقب ورود بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بمحاولة شاب إنهاء حياته داخل مسكنه بنطاق قسم جرجا، وعلى إثر ذلك جرى نقل الشاب إلى مستشفى سوهاج العام، إلا أن الفحص الطبي أكد وفاته قبل وصوله.

وتبين أن المتوفى يُدعى «إ. م. ا»، ويبلغ من العمر 30 عامًا، حيث جرى إيداع جثمانه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه الوقائع.

وتباشر جهات التحقيق المختصة فحص الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، والتأكد من تفاصيل ما حدث داخل المنزل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن المنتظر استكمال الإجراءات المتعلقة بالجثمان وفقًا لقرارات جهات التحقيق، فيما لم تتضح بعد الأسباب والظروف التي سبقت الحادث.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جثة انتحار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

مودي شلاطة

القناة: لن نبيع شلاطة بأقل من 100 مليون.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي

ترشيحاتنا

الاجهاض

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد