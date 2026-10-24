مأساة في جرجا .. شاب ينهى حياته داخل منزله بـ سوهاج

لقى شاب يبلغ من العمر 30 عامًا مصرعه داخل منزله بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، في واقعة يُشتبه في ارتباطها بمحاولة انتحار، لتنتهي محاولات إسعافه بوصوله إلى مستشفى سوهاج العام جثة هامدة، فيما أُودع جثمانه ثلاجة حفظ الموتى لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة

وتبينت ملابسات الحادث عقب ورود بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بمحاولة شاب إنهاء حياته داخل مسكنه بنطاق قسم جرجا، وعلى إثر ذلك جرى نقل الشاب إلى مستشفى سوهاج العام، إلا أن الفحص الطبي أكد وفاته قبل وصوله.

وتبين أن المتوفى يُدعى «إ. م. ا»، ويبلغ من العمر 30 عامًا، حيث جرى إيداع جثمانه بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه الوقائع.

وتباشر جهات التحقيق المختصة فحص الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، والتأكد من تفاصيل ما حدث داخل المنزل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن المنتظر استكمال الإجراءات المتعلقة بالجثمان وفقًا لقرارات جهات التحقيق، فيما لم تتضح بعد الأسباب والظروف التي سبقت الحادث.