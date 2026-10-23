استنشقت أول أكسيد الكربون.. إصابة فتاة بتشنجات وضيق تنفس في سوهاج

أصيبت فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا بحالة صحية طارئة داخل مسكنها، بحي شرق محافظة سوهاج، بعدما ظهرت عليها أعراض ضيق التنفس والتشنجات، وسط اشتباه في تعرضها لاستنشاق غاز أول أكسيد الكربون، ما استدعى نقلها إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

ماذا حدث؟

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الجهات المعنية بلاغًا يفيد بتعرض فتاة تُدعى «ش. خ. م»، تبلغ من العمر 21 عامًا، لوعكة صحية مفاجئة داخل محل سكنها بنطاق حي شرق سوهاج، وأفادت المعلومات الأولية بأن الفتاة عانت من صعوبة في التنفس، بالتزامن مع إصابتها بتشنجات، مع وجود اشتباه في استنشاقها غاز أول أكسيد الكربون، الأمر الذي استدعى سرعة نقلها إلى المستشفى للتعامل مع حالتها الصحية.

تم نقل الفتاة إلى مستشفى سوهاج العام، حيث خضعت للتقييم الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة، للوقوف على أسباب الأعراض التي ظهرت عليها وتحديد مدى تأثرها بالغاز المشتبه في استنشاقه.

ولا تزال ملابسات الواقعة، ومصدر الغاز داخل المسكن، غير معلومة، فيما تظل الحالة الصحية للفتاة محل متابعة طبية لحين اتضاح نتائج الفحوصات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.