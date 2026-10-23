محامي ضحية طبيب سوهاج لـ صدى البلد: أوراق القضية أمام المحامي العام وننتظر تحويلها للطب الشرعي

كشف أحمد شعبان ردادي، محامي المدعوة فاطمة، صاحبة الشكوى ضد أحد الأطباء بمحافظة سوهاج، أن أوراق القضية معروضة أمام المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، مشيرًا إلى انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إحالة موكلته إلى الطب الشرعي، لإجراء الفحوص الطبية المتخصصة التي من شأنها المساعدة في كشف ملابسات الواقعة وتحديد طبيعة الإصابات التي تتحدث عنها موكلته.

ماذا حدث؟

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القضية تمر حاليًا بمرحلة عرض الأوراق أمام المحامي العام، عقب رفع مذكرة إليه للنظر بالقضية، مشيراً إلى أنهم في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية بشأن طلب عرض فاطمة على الطب الشرعي، باعتباره أحد المطالب الأساسية التي تتمسك بها لكشف حقيقة ما تعرضت له.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تقدم الفتاة الثلاثينية فاطمة بعدد من المذكرات إلى المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، وإلى النائب العام، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في شكواها.

وكذلك فحص حالتها طبيًا من خلال الجهات المختصة، بما يتيح الوقوف على حقيقة الإصابات التي تقول إنها تعرضت لها أثناء إجراء طبي.

تفاصيل شكوى فاطمة ضد الطبيب

وكانت فاطمة خرجت عن صمتها في أول ظهور لها صحفيًا وإعلاميًا عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية لموقع «صدى البلد» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتروي تفاصيل أزمتها الصحية، وتطالب بكشف الحقيقة كاملة بالقانون.

وقالت فاطمة إنها كانت تعاني من قرح بالمعدة ومشكلة البراز المتحجر، وخضعت خلال أغسطس 2025 لإجراء طبي لدى أحد الأطباء للتعامل مع المشكلة، مؤكدة أن الإجراء مر بسلام في ذلك الوقت.

وأضافت أنها عادت إلى الطبيب نفسه بعدما تكررت المشكلة الصحية في سبتمبر 2026، وخضعت لإجراء طبي آخر يوم 18 سبتمبر، إلا أنها فوجئت، بحسب روايتها، بحدوث نزيف شديد عقب العملية، الأمر الذي دفعها إلى التوجه لعدد من الأطباء بمستشفى سوهاج العام وعيادات خاصة للاطمئنان على حالتها والوقوف على أسباب ما تعرضت له.

وأوضحت فاطمة أنها أُبلغت، بحدوث تهتك وفض بغشاء البكارة، وهو ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والمطالبة بإجراء فحص متخصص لتحديد طبيعة الإصابات وملابسات حدوثها.

محضر رسمي ومناشدة لكشف الحقيقة

وحررت فاطمة محضرًا حمل رقم 2762 لسنة 2026 إداري قسم أول سوهاج، كما تقدمت بمذكرات إلى المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، وإلى النائب العام، مطالبة بفحص شكواها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن هدفها هو الوصول إلى الحقيقة والحصول على حقها عبر الطرق القانونية.

ووجهت فاطمة مناشدة، طالبة التدخل لمساعدتها في الوصول إلى الطب الشرعي، وتمكينها من عرض حالتها على الجهات الطبية المختصة، مشددة على أنها لا تطلب سوى كشف الحقيقة وإنصافها بالقانون.

وتظل الواقعة محل إجراءات قانونية وتحقيقات الجهات المختصة، فيما لم تُحسم المسؤولية بشأن الاتهامات الواردة في الشكوى، ويظل تحديد حقيقة ما حدث مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والأدلة والتقارير الطبية الرسمية.