محافظ سوهاج يوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لـ9 مصابين في حادث تصادم بأخميم

وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة والخدمات العلاجية العاجلة لجميع المصابين في حادث التصادم المروع الذي وقع بين سيارة ميكروباص ومركبة "توكتك" على طريق الطواحين التابع لدائرة مركز أخميم.

وفي سياق متصل، يتابع السيد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، الحالة الصحية للمصابين عن كثب، بالتنسيق المستمر مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لضمان توافر كافة الأطقم الطبية والمستلزمات اللازمة لاستقرار حالاتهم.

محافظة سوهاج

وكانت مستشفى سوهاج العام قد استقبلت 9 مصابين جراء الحادث، حيث تباينت إصاباتهم بين كسور، وسحجات، وجروح متفرقة بالجسد، بالإضافة إلى حالات اشتباه بالارتجاج.

ويتم حالياً نقل طفل من بين المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي نظراً لخطورة حالته إثر إصابته بكسر في الجمجمة لتلقي العناية المركزة والجراحية المتخصصة.