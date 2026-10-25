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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في تصادم سيارة وتروسيكل بجرجا في سوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

اصيب 3 أشخاص، بينهم طفل، في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بعدما اصطدم قائد التروسيكل بالسيارة من الخلف أثناء توقفها على جانب الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لتلقي العلاج اللازم.

ماذا حدث؟

وتابع اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ملابسات الحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تفاصيل التصادم وأسبابه، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز جرجا.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة كان يقودها شخص في العقد الرابع من العمر، مقيم بدائرة مركز دار السلام، وتروسيكل يقوده شخص في العقد الثالث من العمر، مقيم بدائرة مركز جرجا.

وكشفت المعلومات الأولية أن قائد التروسيكل، أثناء سيره بالطريق، اختل مقود الدراجة البخارية من يده، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة من الخلف، أثناء توقفها على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة قائدي المركبتين وأحد مستقلي التروسيكل.

وأسفر التصادم عن إصابة قائد السيارة باشتباه كسر في القدم اليسرى، فيما أصيب قائد التروسيكل بجروح قطعية بمشط القدمين، بينما تعرض نجله، وهو طفل في العقد الأول من العمر وكان يستقل التروسيكل برفقته، لكدمة بالعين اليسرى.

وعلى الفور، تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى جرجا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية وتحديد طبيعة الإصابات.

وبسؤال قائدي المركبتين، أيدا ما جاء بالفحص بشأن ملابسات الحادث، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

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