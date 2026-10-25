بالمجان.. بيطري سوهاج يعالج 5007 حالة من حيوانات وطيور في قافلة بدار السلام

نظمت مديرية الطب البيطري بسوهاج، قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية بقرية النغاميش بمركز دار السلام، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ومعهد بحوث الصحة الحيوانية بسوهاج، أسفرت عن تقديم الخدمات البيطرية لـ5007 حالة من الحيوانات والطيور بالمجان.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم صغار المربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحسين مستوى الخدمات البيطرية بالقرى.

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن أعمال القافلة شملت توقيع الكشف الطبي على الحيوانات وعلاجها بالمجان، وإجراء عمليات تحديد الحمل وتشخيص وعلاج المشكلات التناسلية باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية "السونار"، وإجراء العمليات الجراحية، فضلًا عن تجريع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الداخلية ورشها لمكافحة الطفيليات الخارجية، إلى جانب تقديم الخدمات الإرشادية للمربين.

وأضاف أن أعمال القافلة اسفرت عن تقديم الخدمات البيطرية لعدد300 حالة من الأبقار، و925 حالة من الجاموس، 375 حالة من الدواب، و604 حالات من الأغنام والماعز، و77 حالة من الجمال، و23 حالة من الكلاب، و1703 حالة من الطيور.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية استمرار تنظيم القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف قرى ونجوع المحافظة، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض الوبائية، ودعمًا لجهود التنمية الريفية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، ودعم منظومة الأمن الغذائي.