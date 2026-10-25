القصة الكاملة لانهيار منزل قديم في سوهاج.. عجل صغير ضحية الانهيار دون خسائر بشرية

لم يكن انهيار المنزل القديم بقرية جزيرة طما شمالي محافظة سوهاج، مجرد واقعة أضرار مادية، بل مشهدًا كشفته بقايا مبنى متهالك لم يعد مأهولًا بالسكان، بعدما انهارت أجزاؤه خلف مسجد الشاذلية، لتنتهي الواقعة بنفوق عجل صغير، بينما حالت الظروف دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ماذا حدث؟

بدأت القصة عندما تلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بانهيار منزل بقرية جزيرة طما التابعة لمركز طما، وعلى الفور تم فحص موقع الحادث للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن الانهيار، والتأكد من عدم وجود أشخاص أسفل الأنقاض.

وكشفت المعاينة الأولية أن المنزل المنهار غير مأهول بالسكان، وتبلغ مساحته نحو 50 مترًا، وهو مبنى قديم شُيد باستخدام العروق الخشبية والجريد، ويتكون من طابق أرضي وآخر علوي، وهي التفاصيل التي جرى الوقوف عليها خلال فحص موقع الواقعة.

وأسفر انهيار المنزل عن نفوق عجل صغير كان موجودًا بموقع الحادث، لتقتصر الخسائر المسجلة على ذلك، دون امتداد الأضرار إلى المنازل المجاورة أو تسجيل أي إصابات بشرية.

وأظهرت المعاينة أن الواقعة لم تتسبب في أضرار بالمباني المحيطة، كما لم تسفر عن خسائر في الأرواح، وهو ما سمح بحصر التداعيات الأولية للحادث في الأضرار التي لحقت بالمنزل ونفوق العجل الصغير.

وفي أعقاب الواقعة، تم إخطار شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع عداد الكهرباء الخاص بالمنزل المنهار، بالتزامن مع متابعة موقع الحادث وفحص محيط العقار للتأكد من سلامة المنطقة المجاورة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل مع تداعيات انهيار المبنى، خاصة أنه مشيد من العروق الخشبية والجريد، وهي مواد البناء التي يتكون منها المنزل وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة الأولية.