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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انهيار جزئي وتصدعات وشروخات بمنزل سكني بالغربية وآخر في سوهاج تسبب بنفوق عجل.. ما الذي حدث؟

منزل الغربية
منزل الغربية
المحافظات

شهدت محافظتا سوهاج والغربية واقعتي انهيار منزلين دون خسائر بشرية وتسبب منزل سوهاج في نفوق عجل ..

انهيار منزل بسوهاج 

لم يكن انهيار المنزل القديم بقرية جزيرة طما شمالي محافظة سوهاج، مجرد واقعة أضرار مادية، بل مشهدًا كشفته بقايا مبنى متهالك لم يعد مأهولًا بالسكان، بعدما انهارت أجزاؤه خلف مسجد الشاذلية، لتنتهي الواقعة بنفوق عجل صغير، بينما حالت الظروف دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

بدأت القصة عندما تلقت الجهات المعنية بلاغًا يفيد بانهيار منزل بقرية جزيرة طما التابعة لمركز طما، وعلى الفور تم فحص موقع الحادث للوقوف على حجم الأضرار الناجمة عن الانهيار، والتأكد من عدم وجود أشخاص أسفل الأنقاض.

وكشفت المعاينة الأولية أن المنزل المنهار غير مأهول بالسكان، وتبلغ مساحته نحو 50 مترًا، وهو مبنى قديم شُيد باستخدام العروق الخشبية والجريد، ويتكون من طابق أرضي وآخر علوي، وهي التفاصيل التي جرى الوقوف عليها خلال فحص موقع الواقعة.

وأسفر انهيار المنزل عن نفوق عجل صغير كان موجودًا بموقع الحادث، لتقتصر الخسائر المسجلة على ذلك، دون امتداد الأضرار إلى المنازل المجاورة أو تسجيل أي إصابات بشرية.

وأظهرت المعاينة أن الواقعة لم تتسبب في أضرار بالمباني المحيطة، كما لم تسفر عن خسائر في الأرواح، وهو ما سمح بحصر التداعيات الأولية للحادث في الأضرار التي لحقت بالمنزل ونفوق العجل الصغير.

وفي أعقاب الواقعة، تم إخطار شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن رفع عداد الكهرباء الخاص بالمنزل المنهار، بالتزامن مع متابعة موقع الحادث وفحص محيط العقار للتأكد من سلامة المنطقة المجاورة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل مع تداعيات انهيار المبنى، خاصة أنه مشيد من العروق الخشبية والجريد، وهي مواد البناء التي يتكون منها المنزل وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة الأولية.

واقعة انهيار جزئي وتصدعات وشروخات بمنزل سكني بالغربية

شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم واقعة انهيار جزئي وتصدعات وشروخات بمنزل سكني مكون من 5 طوابق مما دفع الاجهزه التنفيذية لاستخدام لوائح خشبيه لمنع سقوطه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

كما فرضت الجهات الأمنية كردون كامل حول المنزل المشار إليه واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لتأمين المارة من المواطنين .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تصدعات وشروخات بمنزل سكني مكون من 5 طوابق بشارع الموناليزا بنطاق دائرة القسم.

إخلاء منازل مجاورة 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تشكيل لجنة هندسية 

كما وجه اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية في توجيهاته العاجلة إلي مساعديه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينه موقع المنزل المذكور واخلاءه من السكان بالكامل وتأمين أرواح وحياة المواطنين بالعقارات السكنية المجاورة .

إخلاء منازل مجاورة 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انهيار منزل بسوهاج الغربية انهيار منزلين دون خسائر بشرية سقوط منزل

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