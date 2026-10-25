مصرع شاب تناول قرص الموت في طهطا بـ سوهاج

لقى شاب في منتصف العقد الرابع من العمر، مصرعه؛ إثر تناوله قرص لحفظ الغلال بقرية ساحل طهطا التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، في واقعة انتهت بوفاته رغم محاولات إسعافه، فيما أُودع جثمانه مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول الشاب «ع. ف. ع»، 36 عامًا، والمقيم بمنطقة ساحل طهطا، إلى مستشفى طهطا العام، بواسطة سيارة الإسعاف، عقب تعرضه لحالة صحية حرجة نتيجة تناوله حبة حفظ الغلال.

وكان قد لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة خلال محاولات إسعافه، ليفارق الحياة قبل إنقاذه، وتتحول الواقعة إلى حالة وفاة استدعت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساتها.

وعقب وصول الجثمان إلى المستشفى، تم إيداعه بالمشرحة، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة، وفحص ظروفها وملابساتها.

وتتولى جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، للوقوف على تفاصيل الحادث، وتحديد الأسباب والظروف المحيطة بوفاة الشاب، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.