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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلف مسجد الشاذلية.. تفاصيل انهيار منزل قديم في سوهاج ونفوق عجل صغير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أنغام الجنايني

شهدت قرية جزيرة طما التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج، صباح اليوم الأحد، انهيار منزل قديم غير مأهول بالسكان، في واقعة لم تسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، بينما أسفر الانهيار عن نفوق عجل صغير كان داخل المنزل.

وتعاملت الجهات المعنية مع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث انتقلت لمعاينة موقع الانهيار والوقوف على حجم الأضرار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والتأكد من عدم تأثر المنازل المجاورة.

تفاصيل انهيار منزل قديم في سوهاج

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ يفيد بانهيار منزل بقرية جزيرة طما، خلف مسجد الشاذلية، وعلى الفور جرى فحص موقع الحادث للوقوف على ملابساته وحصر الخسائر الناتجة عنه.

وكشفت المعاينة أن المنزل المنهار غير مأهول بالسكان، وتبلغ مساحته نحو 50 مترًا، ومشيد من العروق الخشبية والجريد، ويتكون من دور أرضي وطابق علوي، ما أدى إلى نفوق عجل صغير كان موجودًا بموقع الانهيار.

لا خسائر في الأرواح

وأوضحت المعاينة أن الانهيار لم يمتد إلى المنازل المجاورة، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، لتقتصر الأضرار على نفوق العجل الصغير.

وفي سياق الإجراءات المتخذة، جرى إخطار شركة الكهرباء لاتخاذ اللازم بشأن رفع عداد الكهرباء الخاص بالمنزل المنهار، بالتزامن مع متابعة موقع الحادث والتأكد من سلامة المنطقة المحيطة.

وتواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الانهيار، والحفاظ على سلامة المواطنين والمباني المجاورة.

محافظة سوهاج انهيار منزل قديم اخبار محافظة سوهاج

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