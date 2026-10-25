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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة سوهاج تنفي تهالك مدرسة آبار الوقف وتُوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مروجي الشائعات

مدرسة آبار الوقف
مدرسة آبار الوقف
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت محافظة سوهاج عن عدم صحة ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور مغلوطة تظهر تهالك وعدم ملاءمة إحدى المباني الملاصقة لمدرسة ابتدائية بقرية "آبار الوقف"، والتي ادعى ناشرها أنها تخص فصول ومباني المدرسة وتُشكل خطراً على حياة الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية.

محافظة سوهاج

وفور رصد تلك المنشورات، وبتوجيهات مباشرة من اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وبمتابعة مستمرة من السيد كمال سليمان، نائب المحافظ، تم تشكيل لجنة عاجلة من إدارة المتابعة والحوكمة بالديوان العام، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، للمعاينة والفحص الفوري على أرض الواقع.

وأفاد تقرير اللجنة بأن الصور المتداولة غير حقيقية بالمرة ولا تخص فصول أو مباني المدرسة المذكورة، حيث تبين أن المدرسة من المدارس المؤجرة، وأن الجزء المتهالك الذي تم تصويره ونشر صور له لا يقع مطلقاً ضمن المباني المؤجرة للمدرسة، بل هو جزء منفصل يتبع ملاك العقار الأصليين ولا علاقة له بالعملية التعليمية أو سلامة الطلاب.

وبناءً على ما أسفرت عنه المعاينة، وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والرادعة ضد مروجي هذه الشائعة، نظراً لما أحدثته تلك الصور المغلوطة من فزع وبلبلة بين المواطنين وفي مختلف الأوساط بالمحافظة على خلاف الواقع تماماً.

وتُهيب محافظة سوهاج بجميع المواطنين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حرصاً على الصالح العام.

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