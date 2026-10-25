«النعماني» يتفقد إبداعات جامعة سوهاج في معرض «تراثنا 2026» للتعرّف على الحرف التراثية .. صور

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، جناح الجامعة المشارك في فعاليات الدورة الثامنة من معرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية «تراثنا 2026»، والذي ضم هذا العام أكثر من 500 قطعة فنية ويدوية متنوعة.

تعكس ثراء الهوية التراثية السوهاجية وأصالة الحرف اليدوية، وسط إقبال من زوار المعرض وإشادة بما يقدمه الجناح من معروضات فنية وتراثية متميزة.

جامعة سوهاج

وخلال جولته داخل جناح الجامعة، اطلع رئيس الجامعة على المعروضات الفنية واليدوية المتنوعة، بجناح الجامعه والذي ضم 500 قطعة فنية ويدوية متنوعة تعبر عن أصالة محافظة سوهاج والهوية الصعيدية.

وشملت: ​مشغولات الكروشيه والحقائب والشنط، ​القطع الفنية المصنوعة بخامة الريزين، ​مشغولات الحلي المصنوعة من الأحجار والخرز، ​مفروشات أخميم الشهيرة، ​مشروعات طلابية مبتكرة تركز على تطوير الحرف التقليدية مثل المنسج، والأيتامين، والإكسسوارات.

واشاد "النعماني" بتفاعل الزوار واقبالهم علي جناح الجامعة، والذي يعكس إبداع طلابي وثراء في الهوية الثقافية والتراثية لمحافظة سوهاج، مؤكدًا أهمية دعم المواهب الشابة وتشجيعها على إحياء الحرف التراثية والحفاظ على الموروث الثقافي الأصيل.

وقالت الدكتورة ريهام محمد علي مدير مركز الحرف اليدوية والتراثية انه عقب تفقد جناح الجامعة، اصطحب الدكتور حسان النعماني طلابه في جولة شاملة داخل أجنحة المعرض المختلفة، للتعرف على المنتجات والحرف اليدوية التي تمثل ثقافات متنوعة من مختلف البلدان.

والاطلاع على ما تتميز به كل ثقاف وهويتها الحضارية، بما يسهم في تنمية وعيهم الثقافي والإبداعي وربطهم بتراثهم المصري الأصيل.