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مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

باقة الإنترنت
باقة الإنترنت
عبد العزيز جمال

تترقب ملايين الأسر في مصر بدء تطبيق التوجه الحكومي الخاص بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية، التي يبلغ سعر اشتراكها 150 جنيهًا شهريًا، لترتفع من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت، مع تثبيت قيمة الاشتراك دون زيادة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستخدمين وتوسيع الاستفادة من الخدمات الرقمية داخل المنازل.

وسيوفر ذلك الغجراء على مستخدمي هذه الباقة التجديد مرة آخرى خلال الشهر، حيث يأتي القرار في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، ضمن التحركات الرامية إلى تعزيز الشمول الرقمي وتحسين قدرة المواطنين على استخدام الإنترنت في الدراسة والعمل عن بُعد ومتابعة المحتوى الإلكتروني وإنجاز المعاملات اليومية، خاصة مع تزايد الاعتماد على خدمات الاتصال الثابت في مختلف الأنشطة.

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وتتمثل أبرز ملامح التوجه المعلن في منح المشتركين ضعف حجم البيانات مقابل السعر نفسه، بما يعني زيادة السعة التحميلية للباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، دون تحميل المستخدمين تكلفة إضافية على قيمة الاشتراك المحددة لهذه الباقة.

لكن السؤال الأهم الذي يشغل المشتركين حاليًا هو: متى يتم تطبيق مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي.

الحكومة توجه بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي

وجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الإنترنت الثابت بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية التي يبلغ سعر اشتراكها 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك دون أي زيادة.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المواطنين وإتاحة استخدام أكبر للخدمات الرقمية بمختلف أنواعها.

تفاصيل مضاعفة باقة الإنترنت من 50 إلى 100 جيجابايت

تتمثل الفائدة الأساسية للتوجه الحكومي في زيادة حجم البيانات المتاحة للمشتركين دون رفع قيمة الاشتراك الشهري للباقة الأساسية المستهدفة.

وبموجب هذا التوجه، يحصل المشتركون المؤهلون على ضعف حجم البيانات الذي توفره الباقة الأساسية، وهو ما قد يساعد على إطالة مدة استخدام الإنترنت خلال الشهر قبل استهلاك السعة المتاحة.

ومع ذلك، فإن الاستفادة الفعلية من الزيادة ستتوقف على تفاصيل التنفيذ التي تعلنها الجهات المختصة وشركات الاتصالات، بما في ذلك موعد بدء التطبيق، والفئات المشمولة، وطريقة إضافة السعة الجديدة إلى حسابات المشتركين.

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كيف يستفيد المواطنون من مضاعفة سعة الإنترنت؟

مع ارتفاع السعة التحميلية من 50 إلى 100 جيجابايت، تصبح أمام المستخدمين مساحة أكبر للاستخدام الشهري، سواء في مشاهدة المحتوى المرئي أو متابعة الدروس والمحاضرات الإلكترونية أو العمل عن بُعد.

ومن أبرز أوجه الاستفادة المتوقعة من مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي:

  • التعليم الإلكتروني: توفير سعة أكبر لمتابعة الدروس والمحاضرات عبر الإنترنت، خاصة للطلاب الذين يعتمدون على المنصات التعليمية.
  • العمل عن بُعد: إتاحة مساحة إضافية للاجتماعات الافتراضية وتبادل الملفات واستخدام تطبيقات العمل.
  • مشاهدة الفيديو: زيادة حجم البيانات المتاحة لمشاهدة المحتوى المرئي عبر المنصات المختلفة.
  • الاستخدام العائلي: مساعدة الأسر التي يتشارك أفرادها اتصال الإنترنت في إدارة استهلاك البيانات خلال الشهر.
  • الخدمات الرقمية: توفير سعة إضافية لتصفح المواقع وإنجاز المعاملات الإلكترونية واستخدام التطبيقات المختلفة.

وتزداد أهمية هذه الزيادة لدى الأسر التي تستهلك الباقة الأساسية بسرعة، خاصة عندما يتصل بالإنترنت أكثر من جهاز في المنزل، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات الذكية.

هل ترتفع أسعار الإنترنت بعد مضاعفة الباقة الأساسية؟

لا يتضمن التوجه المعلن بشأن الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا زيادة في قيمة الاشتراك، بل يستهدف مضاعفة السعة التحميلية من 50 إلى 100 جيجابايت مع تثبيت السعر.

وفي المقابل، كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق في مايو 2026 على تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات والإنترنت بنسب تراوحت بين 9% و15% شاملة الضرائب، بحسب المعلومات الواردة في الإعلان.

ويجب التمييز بين التحركات السعرية السابقة والتوجه الجديد الخاص بمضاعفة سعة الباقة الأساسية، إذ لا يعني الإعلان الجديد بالضرورة إلغاء أي تعديلات سعرية سابقة أو تغيير أسعار جميع الباقات المتاحة لدى الشركات.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي من WE

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار التالية هي الأسعار المذكورة في المادة المقدمة، ولا يعني إدراجها أنها خضعت للتحديث أو التأكيد ضمن التوجه الخاص بمضاعفة الباقة الأساسية.

سرعة الإنترنت

أولًا: باقات WE Space Super بسرعة تصل إلى 30 ميجابت/ثانية

تشمل الباقات المذكورة المستويات التالية:

  • باقة 50 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا.
  • باقة 150 جيجابايت: 296.40 جنيهًا شهريًا.
  • باقة 200 جيجابايت: 376.20 جنيهًا شهريًا، وتشمل اشتراك Vezeeta هدية.
  • باقة 250 جيجابايت: 450.30 جنيهًا شهريًا.
  • باقة 300 جيجابايت: 524.40 جنيهًا شهريًا، وتشمل اشتراك Vezeeta هدية.
  • باقة 400 جيجابايت: 661.20 جنيهًا شهريًا.
  • باقة 600 جيجابايت: 752.40 جنيهًا شهريًا.
  • باقة 1 تيرا، بما يعادل 1000 جيجابايت: 1054.50 جنيهًا شهريًا.
  • باقة 1.5 تيرا، بما يعادل 1500 جيجابايت: 1881 جنيهًا شهريًا.

ثانيًا: باقات WE Space Mega وUltra

تتضمن الباقات المذكورة للسرعات الأعلى الخيارات التالية:

  • باقة 250 جيجابايت بسرعة تصل إلى 70 ميجابت/ثانية: 590 جنيهًا شهريًا.
  • باقة 500 جيجابايت بسرعة تصل إلى 70 ميجابت/ثانية: 900 جنيه شهريًا.
  • باقة 250 جيجابايت بسرعة تصل إلى 100 ميجابت/ثانية: تبدأ من 785 جنيهًا شهريًا.

ثالثًا: أسعار السعات الإضافية عند نفاد الباقة

توفر قائمة الأسعار المذكورة خيارات لشراء سعات إضافية عند استهلاك حجم البيانات الأساسي، وتشمل:

  • سعة إضافية 20 جيجابايت: 60 جنيهًا.
  • سعة إضافية 50 جيجابايت: 120 جنيهًا.
  • سعة إضافية 100 جيجابايت: 190 جنيهًا.
  • جيجا تانك لمرة واحدة بسعة 400 جيجابايت: 500 جنيه.
  • جيجا تانك لمرة واحدة بسعة 2000 جيجابايت: 2000 جنيه.
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