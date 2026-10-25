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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مضاعفة الإنترنت الأرضي.. بتوجيهات من رئيس الحكومة ومتي تنفيذ الزيادة| اعرف أسعار الباقات

سرعة الانترنت
سرعة الانترنت
حسام الفقي

أعلنت الحكومة توجها جديدا لتخفيف الأعباء عن مستخدمي الإنترنت المنزلي في مصر، من خلال مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت شهريا، مع تثبيت سعر الاشتراك عند 150 جنيها قبل الضريبة، بما يعادل 171 جنيها بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.


وجاءت الخطوة في ضوء توصيات منتدى مصر 2026، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الإنترنت الثابت بالعمل على تنفيذها.

تفاصيل القرار وأبرز المزايا للمشتركين:
​مضاعفة السعة: تقرر رفع السعة التحميلية للباقة الأساسية لتصبح 100 جيجابايت بدلاً من 50 جيجابايت.

تثبيت السعر: يتم تطبيق هذه الزيادة في السعة مع الإبقاء على سعر الاشتراك دون أي زيادة، تخفيفاً للأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

أهداف القرار وأبعاده التنموية:
و​تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار جهود الدولة الحثيثة لتحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل:

​تعزيز الشمول الرقمي: عبر توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت الثابت في مختلف أنحاء الجمهورية.

تخفيف الأعباء عن المواطنين: من خلال تقديم خدمات أكبر وبنفس التكلفة الاقتصادية للاشتراك الأساسي.

​دعم مسار التحول الرقمي: لتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الحيوية التي تعتمد كلياً على شبكة الإنترنت، مثل الخدمات التعليمية، الصحية، والحكومية الرقمية، بما يتيح لمختلف فئات المجتمع الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وجذب الاستثمارات، والتوسع في الخدمات الرقمية والصناعات القائمة على المعرفة.

وأوضح مدبولي، أن سرعة الإنترنت الثابت ارتفعت من 3 إلى 98 ميجابايت في الثانية، وفقًا لما عرضه، كما زاد عدد أبراج المحمول من نحو 7 آلاف برج إلى 41 ألف برج.

متي يتم تطبيق باقة الإنترنت الأرضي الجديدة؟
أوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تنفيذ التوجيه يتطلب إجراء تعديلات فنية على أنظمة المحاسبة لدى شركات الإنترنت، مشيرا إلى بدء مناقشة الإجراءات التنفيذية مع الشركات اعتبارا من الأحد 25 أكتوبر 2026، وفقا لتصريحات تليفزيونية.

ولم يحدد الإعلان موعدا نهائيا لإتاحة السعة الجديدة لجميع العملاء، إذ يرتبط التنفيذ باستكمال التعديلات الفنية اللازمة لدى الشركات.

أسعار باقات WE للإنترنت الأرضي
تقدم الشركة المصرية للاتصالات WE باقات متعددة للإنترنت المنزلي، ومن بينها باقات بسرعة تصل إلى 30 ميجابت في الثانية:
باقة 100 جيجابايت: 150 جنيها قبل الضريبة، أي 171 جنيها شامل الضريبة، وهي الباقة المستهدفة بالتوجيه الحكومي لمضاعفة السعة.
باقة 150 جيجابايت: 260 جنيها قبل الضريبة.
باقة 200 جيجابايت: 330 جنيها قبل الضريبة.
باقة 250 جيجابايت: 395 جنيها قبل الضريبة.
باقة 300 جيجابايت: 460 جنيها قبل الضريبة.
باقة 400 جيجابايت: 580 جنيها قبل الضريبة.
باقة 500 جيجابايت: 660 جنيها قبل الضريبة.
باقة 750 جيجابايت: 925 جنيها قبل الضريبة.
وتختلف الأسعار حسب السرعة ونوع الباقة، ويجب مراجعة صفحة الشركة للتأكد من الأسعار المتاحة وقت الاشتراك.

الحكومة مستخدمي الإنترنت مستخدمي الإنترنت المنزلي

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