وزيرة الإسكان: نستهدف رفع كفاءة خدمات المياه وتحسين جودتها للمواطنين

أكدت المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيرة إلى أن المستهدف هو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها.

وأوضحت الوزيرة، أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية بلغت نحو 99%، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات وتطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي.

وأضافت أن الدولة تعمل على تطوير مرافق المياه والصرف الصحي، والحد من الفاقد، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل والإدارة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وضمان استدامة الخدمات.

وأشارت إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أسهمت في دفع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بتحلية مياه البحر، أكدت الوزيرة اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات التحلية لتلبية احتياجات مياه الشرب، في ظل محدودية الموارد المائية، إلى جانب مواصلة تطوير قطاع المياه ورفع كفاءة مرافقه.

وشددت على أن جهود التطوير تشمل تحسين إدارة الأصول ورفع كفاءة تشغيلها، بما يدعم استدامة المرافق ويعزز قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف المحافظات.