تتصدر مواعيد الإجازات الرسمية اهتمامات الموظفين والطلاب مع اقتراب نهاية عام 2026، إذ يحرص المواطنون على معرفة العطلات المتبقية خلال الفترة المقبلة، والاستعداد لأول إجازة رسمية في العام الجديد، خاصة مع ارتباط هذه المواعيد بتنظيم العمل والدراسة والتخطيط للالتزامات الشخصية والعائلية.

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

انتهت الإجازات الرسمية المقررة في جدول عام 2026، بعدما حصل العاملون والطلاب على إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، لتكون آخر عطلة رسمية مدرجة ضمن جدول الإجازات لهذا العام.

وبناء على ذلك، لا يتضمن جدول الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية عام 2026 أي عطلات جديدة، وتقتصر أيام الراحة خلال الفترة المقبلة على الإجازات الأسبوعية المعتادة، التي يحصل خلالها عدد كبير من العاملين والطلاب على عطلة يومي الجمعة والسبت، وفقا لنظام العمل أو الدراسة المطبق عليهم.

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول إجازة رسمية في 2027

يترقب الموظفون والطلاب أول إجازة رسمية في العام الجديد، والمقررة بمناسبة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس الموافق 7 يناير 2027، وفقا للموعد المحدد للاحتفال بهذه المناسبة.

وتأتي هذه الإجازة بعد انتهاء العطلات الرسمية لعام 2026، لتكون أول مناسبة رسمية يحصل خلالها العاملون والطلاب على عطلة في العام الجديد، مع مراعاة القرارات التي قد تصدرها الحكومة بشأن تنظيم مواعيد الإجازات.

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

هل تمتد إجازة عيد الميلاد المجيد إلى 3 أيام؟

يتزامن موعد عيد الميلاد المجيد في عام 2027 مع يوم الخميس، يليه يوم الجمعة ثم السبت، وهما يوما الإجازة الأسبوعية المعتادة لدى قطاعات واسعة من العاملين.

وبذلك قد تمتد فترة الراحة إلى 3 أيام متتالية لدى الفئات التي تحصل على إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، بشرط عدم صدور قرارات مختلفة بشأن تنظيم العمل أو الدراسة خلال تلك الفترة.

وينبغي متابعة القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء والجهات المختصة للتأكد من موعد الإجازة المعتمد والفئات التي يشملها قرار منح العطلة.