بدءا من الخميس.. جيش الاحتلال يحظر الإجازات في جميع وحداته

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حظر استثنائي على الإجازات في جميع وحداته، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، في إطار الاستعدادات للانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بالتزامن مع تعزيز القوات في الضفة الغربية.

قرار عاجل من جيش الاحتلال



وقال الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، إن رئيس الأركان إيال زامير عقد تقييمًا متعدد الجبهات للوضع، بمشاركة رئيس هيئة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وقادة القيادات العسكرية الشمالية والوسطى والجنوبية وقيادة الجبهة الداخلية.



وخلال تقييم الوضع، شدد رئيس الأركان على أن مهمة الجيش الإسرائيلي تتمثل في إتاحة إجراء الانتخابات الديمقراطية في موعدها وبأمان، مؤكدًا أن الجيش في حالة تأهب قصوى، وسيواصل الحفاظ على مستويات عالية من اليقظة والاستعداد في جميع الجبهات.



وفي إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الجاهزية، وجّه زامير بفرض حظر على الإجازات في وحدات الجيش اعتبارًا من الخميس المقبل، إلى جانب زيادة حضور كبار القادة في غرف العمليات والقيادات والوحدات، لضمان الجاهزية والكفاءة العملياتية.

وعلى خلفية التوترات في الضفة الغربية والارتفاع في حوادث الجريمة ذات الدوافع القومية، قرر رئيس الأركان أيضًا تعزيز قوات القيادة الوسطى بوحدات من قيادة لواء المظليين وقوات إضافية، بهدف تعزيز الانتشار العسكري وزيادة الوجود الميداني.



وأوضح الجيش أن لواء المظليين سيعمل بوصفه قيادة لواء مخصصة لتنفيذ المهام في المنطقة الممتدة بين شمالي الضفة الغربية ومنطقة بنيامين، كما تقرر تخصيص قوات إضافية لبقية الجبهات وفقًا للاحتياجات العملياتية، في الجو والبحر والبر.