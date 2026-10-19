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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"إجازة سعيدة" تطلق الموسم الشتوي للمسرح الكوميدي.. وإيهاب فهمي يكشف خطة تطوير جديدة

اجازة سعيدة
اجازة سعيدة
أحمد البهى

تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، أطلق البيت الفني للمسرح الموسم الشتوي لفرقة المسرح الكوميدي بالعرض الجديد إجازة سعيدة، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الأحد على مسرح ميامي بوسط البلد، بحضور الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان ياسر الطوبجي، مدير فرقة المسرح الكوميدي، والمخرج جمال عبد الناصر علي، والفنانين محمد عادل  وسيد الرومي، إلى جانب أبطال العرض وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

ورحّب الفنان إيهاب فهمي بالحضور في مستهل المؤتمر، مشيدًا بالفنان ياسر الطوبجي، مدير فرقة المسرح الكوميدي، وبجهوده في إدارة الفرقة، كما أعرب عن ثقته في أن يقدم المخرج جمال عبد الناصر علي تجربة مسرحية مميزة من خلال «إجازة سعيدة»، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في العرض.

وتحدث فهمي عن ارتباطه بالمسرح المصري وحرصه على دعم الحركة المسرحية، موضحًا أن تولي المسؤولية الإدارية لم يكن خيارًا سهلًا بالنسبة له، خشية الابتعاد عن العمل الفني، لكنه يرى أن العمل في هذه المرحلة يتطلب تحمل المسؤولية وبذل الجهد للحفاظ على مكانة المسرح المصري وتطويره.

وأشار إلى أن الموسم الشتوي لفرقة المسرح الكوميدي سيشهد تقديم عدد من العروض الجديدة، ويأتي «إجازة سعيدة» في مقدمتها. كما كشف عن خطة لدعوة نجوم الفن لحضور أحد أيام العرض، تشجيعًا لهم على المشاركة في عروض مسرح الدولة، مؤكدًا أهمية الدعاية والترويج في جذب الجمهور، خاصة في ظل محدودية الإمكانات المادية.


وفيما يتعلق بإتاحة العروض المسرحية عبر منصة رقمية تابعة لوزارة الثقافة، كشف فهمي عن مشروع يتولى المخرج محمد علام تنفيذه، تمهيدًا لإطلاق منصة قريبًا، تتيح تقديم عروض تُنتج خصيصًا لها، بما يفتح المجال أمام مزيد من الأعمال والأفكار المسرحية. وقال: «سنطلق منصة قريبًا لعروض ستُقدم خصيصًا لهذه المنصة، وهذا يُعطي فرصة لعروض أكثر وأفكار أكثر»..

من جانبه، أكد الفنان ياسر الطوبجي حرص فرقة المسرح الكوميدي على تقديم أعمال تجمع بين المتعة والقيمة الفنية، مشيرًا إلى أن الكوميديا لا تقتصر على إضحاك الجمهور، بل تمتد إلى طرح رسائل هادفة ومناقشة قضايا المجتمع. وأضاف أن أجيالًا عدة ارتبطت بعروض الفرقة التي رسخت مفهوم كوميديا الموقف، مستشهدًا بتجربتي الفنانين فؤاد المهندس وعادل إمام، اللذين قدما أعمالًا تناولت قضايا اجتماعية وسياسية في إطار كوميدي.

وأوضح المخرج جمال عبد الناصر علي أن إجازة سعيدة يمثل تجربته المسرحية الثامنة عشرة، مشيرًا إلى أن مشواره الفني شمل تجارب متعددة داخل مصر وخارجها، وأن تعاونه مع ياسر الطوبجي يعود إلى مشروع مسرحي جمعهما قبل تولي الأخير إدارة فرقة المسرح الكوميدي.

وأضاف أن ما جذبه إلى النص اعتماده على كوميديا الموقف والمفارقات غير التقليدية، بعيدًا عن الإفيهات المباشرة، موضحًا أن العرض يتناول الخلافات الزوجية في إطار كوميدي، من خلال مواقف مختلفة بعيدًا عن الأفكار المستهلكة.

وأكد الفنان محمد عادل  أهمية مسرح الدولة في الحركة الثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن مشاركة النجوم في العروض المسرحية تساعد على جذب الجمهور وتعزيز حضور المسرح في المجتمع.

والعرض من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج جمال عبد الناصر علي، وبطولة محمد عادل، وسيد الرومي، وياسمين سمير، وجيهان أنور، وشيماء عبد القادر، وشادي الدالي، وكريم يحيى، ودينا السيد، ونورا أيمن، وجمال عبد الناصر علي، ورانيا النجار، وأحمد مصطفى، وحياة محمد عادل، وبسملة هاني، وياسين سيد الرومي، ومحمد صابر.

وواختُتم المؤتمر بصعود أبطال وصُنّاع إجازة سعيدة إلى خشبة مسرح ميامي لالتقاط الصور التذكارية، أعقبها تقطيع تورتة الاحتفال بالعرض الجديد الذي يشهد انطلاق الموسم الشتوي لفرقة المسرح الكوميدي.

وزارة الثقافة قطاع المسرح الموسم الشتوي المسرح الكوميدي إجازة سعيدة

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