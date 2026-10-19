بعد تكريمه بالقاهرة.. ماتيو جاروني رحلة من الابداع والجوائز الدولية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تكريم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال الدورة الـ47، التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

ويعد ماتيو جاروني واحد من أهم المخرجين ، فهو صاحب تجرية سينمائية قامت على التقاط التفاصيل القاسية من الواقع، وتحويلها إلى حكايات إنسانية تكشف هشاشة الإنسان وصراعه مع المجتمع والسلطة وأحلامه المؤجلة.

نرصد فى السطور التالية أهم المحطات فى تجاربه السينمائية:

وُلد جاروني في العاصمة الإيطالية روما عام 1968، قدم العديد من الاعمال الفنية الهامة ، كان ابرزها فيلم «غومورا» عام 2008، المقتبس من كتاب للصحفي الإيطالي روبرتو سافيانو، والذي يقدم صورة متعددة الوجوه لمنظومة الجريمة المنظمة في منطقة نابولي.

وقد حصد «غومورا» الجائزة الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2008، كما حصد جوائز أوروبية وإيطالية عديدة.

وفي عام 2012، قدم المخرج فيلم «الواقع» (Reality)، الذي انتقل فيه من الجريمة المنظمة إلى عالم الشهرة والتلفزيون.

من خلال قصة رجل بسيط يستحوذ عليه حلم المشاركة في برنامج تلفزيون الواقع ، حتى يبدأ في النظر إلى حياته من خلال احتمالات ظهوره على الشاشة، وحصل الفيلم على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2012.

وعام 2015 قدم فيلم «حكاية الحكايات»، والذي اتجه اتجه إلى الفانتازيا مستلهمًا الحكايات الشعبية الإيطالية، ليقدم عالمًا من الملوك والملكات والرغبات المستحيلة والمخلوقات الغريبة.

كما قدم عام 2028 فيلم «دوغ مان» (Dogman) عام 2018، عاد جاروني إلى البيئة الشعبية المهمشة، من خلال شخصية رجل يعمل في العناية بالكلاب، ويجد نفسه خاضعًا لسطوة شخص عنيف.

وقد فاز مارشيلو فونتي بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان عن دوره في الفيلم، بينما حصد العمل تسع جوائز دافيد دي دوناتيلو الإيطالية، من بينها جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو أصلي.

وفي عام 2019، قدم جاروني نسخته السينمائية من الحكاية الكلاسيكية «بينوكيو»، مستعيدًا الجانب الغريب والقاسي من قصة الدمية الخشبية التي تحلم بأن تصبح طفلًا حقيقيًا.

وعام 2023 قدم فيلم «أنا القبطان» (Io Capitano) والذي يمثل إحدى أهم المحطات في مسيرته الحديثة.

يتناول العمل رحلة الشابين السنغاليين سيدو وموسى من داكار إلى أوروبا، عبر الصحراء ومراكز الاحتجاز في ليبيا ومخاطر البحر، في محاولة لبناء مستقبل بعيدًا عن الظروف التي دفعتهما إلى الرحيل.

وفاز جاروني عن الفيلم بجائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2023، كما نال الممثل سيدو سار جائزة مارسيلو ماستروياني للممثل الصاعد، ووصل الفيلم إلى ترشيحات الأوسكار في فئة أفضل فيلم دولي.