خبير علاقات دولية: احتجاجات فرنسا تتحول إلى حراك سياسي وسط أزمة غلاء المعيشة

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا تعكس تصاعد حالة الغضب الشعبي نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل تداخل المطالب الاجتماعية مع التطورات السياسية والاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر،أن الاحتجاجات بدأت بمطالب طلابية وعمالية تتعلق بأوضاع التعليم والظروف المعيشية، قبل أن تتسع وتتخذ أبعادًا سياسية، مع تصاعد الاحتقان داخل المجتمع الفرنسي.

وأشار إلى أن غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والطاقة والغاز يمثلان من أبرز أسباب الغضب الشعبي، في ظل زيادة الأعباء الاقتصادية التي تواجه المواطنين وصعوبة تلبية احتياجاتهم اليومية.

وأضاف أن اقتراب الانتخابات الرئاسية يضفي أبعادًا سياسية على الاحتجاجات، مع تصاعد المنافسة بين القوى السياسية الفرنسية، وتزايد المخاوف من صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان.

ولفت إلى أن استمرار الضغوط الاقتصادية واتساع نطاق الاحتجاجات يضعان الحكومة الفرنسية أمام تحديات تتعلق باحتواء الغضب الشعبي والتعامل مع المطالب الاجتماعية والسياسية.

وتعكس هذه التطورات، وفقًا لما ورد في التقرير، تداخل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع المشهد السياسي الفرنسي، بما يجعل الاحتجاجات جزءًا من حراك أوسع يتجاوز المطالب الأولية للمتظاهرين.