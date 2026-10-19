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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأحد المقبل.. بدء تسليم 842 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم 842 قطعة أرض للذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقتي القادسية وجمعية الطلائع "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، والذين تم تسكينهم طبقاً للقرعة العلنية وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 25 أكتوبر 2026 وحتى يوم الإثنين  11 يناير 2027.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تواصل العمل على توفيق أوضاع المواطنين بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، من خلال حصر الطلبات ودراستها، واستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين، وتسريع إجراءات تقنين وتوفيق الأوضاع، ودفع جهود التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي، وتوفير بيئة عمرانية منظمة ومتكاملة الخدمات.

من جانبه أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة رقم (5) بالحي الـ17، بمساحة 350م² للقطعة، للمخصص لهم أراضٍ بمنطقة القادسية سابقًا بالمدينة، إلى جانب قطع الأراضي بالمجاورة رقم (1) بالحي الـ20، للمخصص لهم أراضٍ بجمعية الطلائع (E&F) سابقًا.

 وأوضح رئيس الجهاز أن تسليم قطع الأراضي بالمجاورة رقم (5) بالحي الـ17 يبدأ اعتبارًا من الأحد 25 أكتوبر 2026، ويستمر وفقًا للمواعيد المحددة بالجدول حتى يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، فيما تبدأ مواعيد تسليم قطع الأراضي بالمجاورة رقم (1) بالحي الـ20 اعتبارًا من الأحد 20 ديسمبر 2026، وتستمر حتى يوم الإثنين 11 يناير 2027.

وأشار رئيس الجهاز إلى ضرورة حضور أصحاب الأراضي في المواعيد المحددة، مع إحضار المستندات المطلوبة، والتي تشمل أصل عقد البيع، وأصل إيصال سداد الدفعة المقدمة، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، ومستندات تسلسل الملكية، وإخطار التخصيص، وذلك لاستكمال إجراءات التسليم.

وتتضمن جداول التسليم المعلنة تحديد مواعيد الحضور وأرقام القطع المخصصة لكل موعد، بما يتيح للمواطنين التعرف على المواعيد المحددة لاستلام أراضيهم والالتزام بالتوقيتات المقررة.

الإسكان المجتمعات العمرانية القادسية الطلائع العبور الجديدة

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