وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة لمخالفات البناء بمدينة السادات والساحل الشمالي والعبور الجديدة

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات المقامة دون ترخيص أو سند قانوني بمدينة السادات والقطاع الأول للساحل الشمالي والعبور الجديدة.

وذلك في إطار التصدي لمخالفات البناء والحفاظ على أراضي الدولة والالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء بالمدن الجديدة.

مخالفات البناء

وشملت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية الثانية والعشرين بمدينة السادات، والمتمثلة في تنفيذ أعمدة الدور الثاني العلوي دون ترخيص أو سند قانوني.

جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطع الأراضي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بإجمالي 3 حالات رصدها المتغير المكاني، وشملت المخالفات تعلية الدورين الخامس والسادس العلويين بالخرسانات والمباني، فضلًا عن إقامة مبنى من البلوك الأبيض بسقف خرساني وذلك دون سند قانوني.

وتضمنت القرارات كذلك إزالة المخالفات المقامة على قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، والمتمثلة في تقسيم قطعة الأرض بأسوار داخلية وإقامة 3 مبانٍ .

وفي إطار جهود وزارة الإسكان لفرض الانضباط بالمدن الجديدة والحفاظ على أراضي الدولة، نجح جهاز مدينة بني سويف الجديدة في إزالة واسترداد كامل التعديات على أراضي الدولة بالمنطقة الجنوبية الشرقية، بإجمالي مساحة 180 فدانًا، إلى جانب إزالة مزرعة دواجن مخالفة مقامة على مساحة 612 مترًا مربعًا.

وفي مدينة بدر، واصل جهاز المدينة حملاته الميدانية لضبط المركبات المخالفة، ورفع الإشغالات والتعامل مع مخالفات البناء وتحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف المرور بمختلف الأحياء لمنع تكرار المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشوارع والمناطق السكنية.