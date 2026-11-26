أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والقطاعات الطبية منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث الوراق، مشيرًا إلى الدفع بالفرق الطبية المتنقلة والمتخصصة في علاج الحروق، للتعامل مع المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

الدخول إلى أقسام الرعاية المركزة

وأوضح وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإصابات الناتجة عن الحادث لم تقتصر على الحروق فقط، وإنما تضمنت حالات كسور وإصابات متفرقة، فضلًا عن حالات استدعت الدخول إلى أقسام الرعاية المركزة والاستعانة بأجهزة التنفس الصناعي.

وأشار إلى أن المستشفيات التي استقبلت المصابين شهدت حالة من الاستنفار الطبي الكامل، مع استدعاء الفرق المتخصصة من مختلف القطاعات الصحية، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الحوادث يتطلب تكاملًا بين تخصصات طبية متعددة، خاصة أن بعض الإصابات صاحبتها مضاعفات أخرى إلى جانب الحروق.

الإمكانات الطبية اللازمة

وأضاف عبد الغفار أن الوزارة نسقت مع استشاريي ومتخصصي علاج الحروق في الجامعات المصرية، إلى جانب الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الخاصة ومستشفيات مؤسسات المجتمع المدني، بهدف توفير جميع الإمكانات الطبية اللازمة والتدخل السريع لإنقاذ الحالات الحرجة.

ولفت إلى أن هذا التنسيق أسهم في حشد الخبرات الطبية المتخصصة وتوفير الرعاية المناسبة للمصابين، وفقًا لطبيعة كل إصابة ودرجة خطورتها.