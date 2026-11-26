استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، وذلك في هامش زيارته الميدانية للمحافظة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات، والوقوف على احتياجات المنشآت الصحية، وبحث سبل توفير الدعم اللازم لضمان انتظام سير العمل ورفع كفاءة الخدمات العلاجية، وذلك بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة،و الدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة ، والدكتورة مروة نبيل مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بالوزارة،والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ،بمكتبه بالديوان العام.

رحب محافظ الشرقية بزيارة نائب وزير الصحة والسكان للمحافظة، مؤكداً أن الارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين يأتيان في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى حرص القيادات التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المستشفيات والمنشآت الطبية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متميزة لأبناء المحافظة.

وخلال اللقاء، أكد محافظ الشرقية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطوير المنشآت الطبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، مثمناً جهود الوزارة في دعم منظومة الطب الوقائي وتعزيز جهود الصحة العامة، ومتابعة الأداء بصورة مستمرة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، إلى جانب دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة، وتطوير الأقسام الداخلية، وإنشاء أقسام جديدة تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمترددين.

أوضح محافظ الشرقية أنه حريص على إجراء زيارات ميدانية مفاجئة للمنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على انتظام سير العمل، ومتابعة جودة الخدمات الطبية والعلاجية، ورصد أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق الاستجابة لاحتياجات المواطنين ويوفر لهم رعاية صحية أفضل.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو قنديل بجهود محافظ الشرقية في متابعة انتظام العمل بالمنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وحرصه على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الصحية الجارية، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لاستكمالها ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

هذا وقد ثمّن نائب وزير الصحة والسكان ما حققه القطاع الصحي بالشرقية فى تصدر المراكز الاولى بالمبادرات الرئاسية على مستوي الجمهورية فضلاً عن ارتفاع معدلات أداء المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، خاصة في مجال تنفيذ العمليات الجراحية، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في أعداد العمليات التي يتم إجراؤها شهرياً، وتميز عدد من المستشفيات في تطبيق منظومة «اليوم الجراحي الواحد»، وتحقيق معدلات مرتفعة في إجراء العمليات خلال اليوم الواحد، مما أسهم فى القضاء على قوائم انتظار المرضى ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريم المستشفيات المتميزة بصورة دورية، تقديراً لجهود الأطقم الطبية والإدارية وتحفيزاً لها على مواصلة التميز وتحسين مستوى الأداء.

كما أشاد نائب الوزير بجهود محافظ الشرقية في إعادة تشغيل مستشفى طب وجراحة العيون بعد توقف دام 23 عاماً، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في دعم الخدمات الطبية التخصصية، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وعقب اللقاء، عقد محافظ الشرقية ونائب وزير الصحة والسكان اجتماعاً موسعاً مع مديري المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من قيادات ومديري الإدارات الفنية والإشرافية بمديرية الشؤون الصحية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية، واستعراض مؤشرات الأداء، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية، وبحث آليات التعامل معها ووضع الحلول المناسبة.

جاء ذلك بحضور مديري إدارات الطب الوقائي والعلاجي والعلاج الحر والمعامل والمستشفيات والصيدلة وصحة البيئة والصحة المهنية ومراقبة الأغذية والترصد ومكافحة العدوى ومكافحة الفيروسات الكبدية والتدريب وطب الأسنان والحوكمة والتفتيش المالي، إلى جانب مسؤولي نفقة الدولة ومركز المعلومات والتخطيط والطوارئ والرعاية الأساسية والأمومة والطفولة ومكافحة الأمراض المعدية والتطعيمات والجذام، فضلاً عن الفرق الفنية والإشرافية المعنية بمتابعة وتطوير مستوى الخدمات الصحية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، أوضح نائب وزير الصحة والسكان أن هناك فرقاً متخصصة من الوزارة تجري بصورة دورية عدداً من الزيارات الميدانية للمستشفيات والمنشآت الصحية بنطاق المحافظة، بهدف تقييم الوضع القائم، ومراجعة آليات العمل، ورصد الملاحظات وتحديد أوجه القصور والتحديات، علي أن يعقبه لقاءاً موسعاً مع كافة القيادات بالقطاع الصحي لإعداد خطة عمل متكاملة تتضمن الحلول والإجراءات التصحيحية المناسبة وفقاً للإمكانات المتاحة، بما يضمن معالجة أوجه القصور وتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أضاف نائب الوزير أنه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة الأداء داخل المستشفيات الحكومية والتعليمية ومستشفيات الطوارئ بنطاق المحافظة، لرصد الملاحظات وتحديد أوجه القصور والمعوقات، والعمل على تذليلها بصورة فورية، مع إثابة المتميزين ومجازاة المقصرين، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء ويضمن تحقيق المستهدفات المطلوبة داخل المنشآت الصحية.

وفي ختام اللقاء، أعرب نائب وزير الصحة والسكان عن تقديره لمحافظ الشرقية، مثمناً حفاوة الاستقبال واهتمامه بمتابعة جهود تطوير القطاع الصحي، وحرصه على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع قيادات الوزارة، بما يدعم جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.