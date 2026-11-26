شهدت البرامج التلفزيونية، اليوم، ظهور مذيعات مختلف البرامج بالملابس السوداء، تعبيرًا عن حالة الحزن التي سادت عقب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، ومشاركةً لأسر الضحايا والمصابين أحزانهم في هذا الحادث الأليم.



وجاء ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن التضامن مع أهالي الضحايا، وتقديرًا لحجم الفاجعة التي خلفها الحادث، الذي أثار حالة واسعة من الحزن والتعاطف بين المصريين.

وعكست هذه اللفتة حالة التكاتف والمواساة، في ظل استمرار متابعة تداعيات الحادث والاطمئنان على المصابين، والدعاء للضحايا بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.