قرر مسؤولو النادي الأهلي فتح تحقيق مع أحمد رضا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم اليوم الخميس على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز بعدما أقدم اللاعب على البصق تجاه الجماهير خلال عمليات الإحماء في اللقاء الذي انتهى بخسارة المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجلسة تحقيق بحضور لجنة قانونية من النادي ووائل جمعة مدير الكرة، للوقوف على تفاصيل الواقعة والاستماع إلى أقواله، قبل إصدار القرار النهائي بشأن العقوبة المنتظرة.

عقوبة مبدئية تنتظر لاعب الأهلي

وتتجه النية داخل النادي الأهلي إلى اتخاذ قرار مبدئي بإبعاد أحمد رضا عن التدريبات الجماعية والاكتفاء بخوضه تدريبات منفردة لحين الانتهاء من التحقيقات وحسم موقفه بشكل رسمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة الأهلي على فرض حالة من الانضباط داخل الفريق والتعامل بحسم مع أي تصرفات تخرج عن الإطار الرياضي، خاصة في ظل أهمية المرحلة المقبلة وكثرة ارتباطات الفريق.

الأهلي يطوي صفحة بيراميدز ويستعد لمواجهة أول أغسطس

وعلى جانب آخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس الأربعاء وذلك استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تصحيح الأخطاء هدف الأهلي قبل ضربة البداية الإفريقية

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمواجهة المقبلة مع التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال لقاء بيراميدز والذي انتهى بخسارة الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

ويأمل الأهلي في تحقيق انطلاقة قوية بمشواره في دور المجموعات وحصد أول ثلاث نقاط من أجل استعادة الثقة سريعا ومصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة في الوقت الذي تعمل فيه الإدارة على احتواء أزمة أحمد رضا وحسمها بما يحافظ على استقرار الفريق وانضباطه قبل المواجهة الإفريقية المرتقبة.