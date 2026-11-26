توجه الشيخ سيد عمارة، مدير مديرية أوقاف الجيزة، تنفيذًا لتكليف الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، يرافقه عدد من قيادات المديرية والأئمة، إلى مستشفيات بولاق العام وإمبابة العام والوراق المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث دائري الوراق، والوقوف على احتياجاتهم، وتقديم الدعم المعنوي لهم، كما قدموا واجب العزاء والمواساة لأسر الشهداء.

مساندة أبناء الوطن

وتأتي هذه الزيارة تجسيدًا للدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الأوقاف، وحرصها على مساندة أبناء الوطن في أوقات المحن والشدائد، والتواصل المباشر مع المتضررين وأسرهم، بما يعزز قيم التكافل والتراحم والتضامن المجتمعي، ويؤكد امتداد رسالة الوزارة إلى مختلف جوانب الحياة المجتمعية.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في مساندة المصابين وأسر المتوفين، سائلة الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث دائري الوراق، عقب صلاة الجمعة غدًا في جميع مساجد الجمهورية، نظراً للحادث الأليم والمصاب الجلل الذي أصابنا جميعا كمصريين بحادث الطريق الدائري، وترحمًا على شهداء الحادث الكرام، ومواساة لأهلنا الكرام من أسر الشهداء، وتضرعا إلى الله بتمام الشفاء لكل المصابين، وتمسكا بالهدي المحمدي الشريف في مثل هذا الظرف العصيب.

واجب التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات

كما قرر الوزير تغيير خطبة الجمعة عاجلاً للحديث عن واجب التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات، وما تفرضه هذه المواقف من مسئولية مشتركة وتضامن صادق بين أبناء المجتمع.

كيفية أداء صلاة الجنازة على الغائب

بيّنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجنازة تختلف عن الصلوات المعتادة، إذ تتكون من أربع تكبيرات، ولا تتضمن ركوعًا أو سجودًا، ويؤدي المصلي خلالها القراءة والدعاء وفق ترتيب محدد.

وأوضحت أن المصلي يقرأ سورة الفاتحة عقب التكبيرة الأولى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التكبيرة الثانية، من خلال قراءة الصلاة الإبراهيمية التي تبدأ بقول: «اللهم صل على سيدنا محمد»، ثم يستكملها إلى نهايتها.

وبعد التكبيرة الثالثة، يدعو المصلي للميت بالمغفرة والرحمة، أما عقب التكبيرة الرابعة، فيدعو لنفسه ولجميع المسلمين، ثم ينهي الصلاة بالتسليم.