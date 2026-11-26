أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 321، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بأكثر من 5,200 خيمة، و 11,642 بطانية، وذلك ضمن إمدادات الشتاء الأساسية، التي شملتها القافلة لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

و حملت القافلة 321 من «زاد العزة» أكثر من 1,899 طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت: سلال غذائية ودقيق، مستلزمات إغاثية و طبية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

وفي سياق متصل، استقبل الهلال الأحمر المصري الدفعة 106 من الأشقاء الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح لتلقي العلاج، كما رافق المتعافين خلال مغادرتهم وعودتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وتشمل الخدمات المقدمة الدعم النفسي خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، فضلًا عن توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يسهم في تلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين خلال مراحل العبور المختلفة.

ويواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على معبر رفح، منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.