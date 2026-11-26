أفادت مصادر إعلامية بوصول أكثر من 15 ألف مقاتل من الجيش السوداني إلى الدمازين بإقليم النيل الأزرق.

وفي وقت لاحق ، ذكر المرصد السوداني لحقوق الإنسان مقتل 19 مدنياً على الأقل وإصابة نحو 25 آخرين في هجمات يوم الثلاثاء، متهماً ميليشيا الدعم السريع بتنفيذها باستخدام أكثر من 30 طائرة مسيّرة متفجرة استهدفت أحياء سكنية ومنشآت في الدمازين.

وأوضح المرصد أن 17 شخصاً من أربع عائلات قُتلوا في الدمازين، فيما سقط قتيلان آخران في الرصيرص، مشيراً إلى أن معظم المصابين من الأطفال، وأن المدينة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين.

ومن جانبها ، أدانت الأمم المتحدة الهجمات الجوية التي نفذتها طائرات مسيّرة في ولاية النيل الأزرق بالسودان، وأسفرت عن مقتل 19 مدنياً في مدينة الدمازين، عاصمة الولاية، وسط تحذيرات من تصاعد استهداف المدنيين مع استمرار القتال.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن المنظمة الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في ولاية النيل الأزرق، وما تسببه من سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.



ونقل دوجاريك عن مصادر محلية أن موجة من هجمات الطائرات المسيّرة وقعت الثلاثاء، واستهدفت مواقع عدة في الولاية، بينها مدينة الدمازين وبلدة الرصيرص الواقعة إلى الشمال منها، مؤكداً إدانة الأمم المتحدة للهجمات والخسائر البشرية الناتجة عنها.