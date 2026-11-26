يكثف معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك استعداداته لمواجهة الأفريقي التونسي المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في المشوار القاري.

ويعمل معتمد جمال على تجهيز أكثر من سيناريو للمباراة في ظل امتلاك الفريق مجموعة من العناصر العائدة من الإصابة إلى جانب بعض الغيابات التي تفرض نفسها على حسابات الجهاز الفني وهو ما يجعل التشكيل الأساسي محل دراسة خلال التدريبات الأخيرة.

جاهزية العائدين تمنح معتمد جمال حلولا جديدة

يمثل ملف العائدين من الإصابة أحد أبرز العوامل التي تشغل الجهاز الفني للزمالك بعدما استعاد الفريق خدمات عدد من العناصر المهمة في مقدمتهم المغربي محمود بنتايج الذي أصبح جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة وهو ما يمنح معتمد جمال فرصة للاعتماد عليه مجددا في الجبهة اليسرى.

كما استعاد أحمد عبد الرحيم إيشو جاهزيته الفنية وأصبح حسام أشرف جاهزا من الناحيتين الفنية والبدنية بينما تعافى محمد عواد من الإصابة التي أبعدته عن مواجهة الجونة، ليصبح قرار مشاركته أمام الأفريقي في يد الجهاز الفني.

وتمنح هذه العودة معتمد جمال بدائل إضافية في أكثر من مركز وتفتح الباب أمام إجراء تعديلات على التشكيل الذي خاض المباراة الأخيرة في الدوري.

الغيابات تفرض حسابات خاصة على الجهاز الفني

في المقابل، يواجه الجهاز الفني بعض الصعوبات بسبب استمرار غياب محمد إبراهيم ومحمد السيد لعدم اكتمال تعافيهما من الإصابة إلى جانب خروج أحمد الجفالي وسيف فاروق جعفر من الحسابات لأسباب فنية.

وتفرض هذه الغيابات على معتمد جمال ضرورة اختيار العناصر الأكثر جاهزية مع الاستفادة من البدائل المتاحة لتجنب التأثر بغياب أي لاعب خاصة أن مواجهة الأفريقي تمثل اختبارا مهما للفريق في بداية مشواره بدور المجموعات.

الجوانب الخططية والبدنية تحسم التشكيل الأساسي

يأتي الملف الثالث متعلقًا بالاختيارات التكتيكية ومدى جاهزية اللاعبين بدنيا حيث حرص الجهاز الفني خلال التدريبات الأخيرة على رفع المعدلات البدنية للعناصر التي لم تشارك بصورة أساسية أمام الجونة إلى جانب تنفيذ تدريبات فنية وخططية لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمواجهة.

ويسعى معتمد جمال إلى تحقيق التوازن بين التأمين الدفاعي والفاعلية الهجومية، مع استغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على الفريق التونسي منذ بداية اللقاء، وتجنب منح المنافس مساحات تسمح له بتهديد مرمى الزمالك.

ويطمح المدير الفني في حسم اختياراته النهائية خلال المران الأخير، قبل الدخول في المعسكر المغلق استعدادا للمباراة خاصة أن الفوز في ضربة البداية سيمنح الفريق دفعة معنوية مهمة قبل استكمال مشواره في البطولة الأفريقية.

وتترقب جماهير الزمالك ظهور الفريق بصورة قوية أمام الأفريقي أملا في تحقيق بداية مثالية تعزز طموحات الفريق في المنافسة على اللقب القاري.