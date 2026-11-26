واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.





أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .







عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات "شروع فى قتل ، إتجار بالمخدرات – إتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة – سرقة بالإكراه – مقاومة سلطات – بلطجة وفرض سيطرة") بنطاق محافظات "المنيا ، الأقصر ، دمياط" وإصابة ضابط شرطة ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة طن وربع من المواد المخدرة المتنوعة –91 قطعة سلاح نارى متنوعة)..

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى(120) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









